A Koinè 2019 IL 1° Meeting sul turismo spirituale

Dal 16 al 18 febbraio 2019 torna a Vicenza Koinè, la principale piattaforma europea d’incontro dedicata alla filiera internazionale del settore religioso, ospitata nella fiera di Vicenza e organizzata da Italian Exhibition Group, leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici, con un evento speciale dedicato al tema del turismo spirituale.

IL MEETING

Secondo i dati UNTWO 2016, su 1186 milioni di viaggiatori, più di 300 milioni di persone (27%) hanno affrontato un viaggio per recarsi in un Santuario, movimentando circa 18 miliardi di dollari (fonte: Banca d’Italia). La stessa Organizzazione segnala inoltre un trend in crescita (circa del 4%) per le località a caratterizzazione sacra detentrici di un ricco patrimonio culturale o storico. L’Italia in questo contesto, con oltre 205.000 testimonianze storiche, monumentali, architettoniche e archeologiche, di cui 1600 Santuari, 30.000 Chiese, 700 musei diocesani, innumerevoli monasteri, conventi e luoghi a caratterizzazione spirituale, rappresenta naturalmente una meta privilegiata, con una stima di oltre 35 milioni di presenze tra pellegrini, escursionisti e vacanzieri, per una componente internazionale circa del 60% (Fonte: ISNART 2017).

A ragione il turismo religioso è descritto come una pratica turistica che ha come meta luoghi che hanno una forte connotazione religiosa ma la cui motivazione è eminentemente culturale e/o spirituale, quando non direttamente etnica, o naturalistica, o a carattere etico/sociale, ma non religiosa in senso stretto. (E. Nocifora, Religious tourism and pilgrimages,2010).

Nella consapevolezza della portata del turismo religioso in Italia e della sua importanza nella promozione dei territori, per la prima volta in Italia, tutti gli operatori della filiera nazionale e internazionale e gli operatori professionali dell’accoglienza, si daranno appuntamento a Vicenza per creare reti e sinergie, in un contest interattivo e di condivisione di esperienze e di casi di successo. Il 1° Meeting del Turismo Spirituale, nasce in collaborazione anche con L’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito del lancio delle nuove linee guida per il turismo spirituale, Bellezza e Speranza per tutti.

Dal 16 al 18 febbraio 2019 Vicenza diverrà la capitale del turismo religioso: 3 giorni di incontri e scambi per un nuovo progetto di valorizzazione e promozione dei territori, mettendo in rete il patrimonio religioso culturale materiale e immateriale che li caratterizza, creando nuove opportunità di crescita e di sviluppo culturale, sociale ed economico.

La Hall 4 del Polo Fieristico di Vicenza, accoglierà L’arena Plenaria e le grandi Arene in cui avranno luogo gli eventi a sessioni parallele. Affiancheranno le Arene i rappresentanti delle Regioni italiane e i player leader del settore che presenteranno itinerari, destinazioni, progetti. Un sistema di agende condivise tra i principali buyer e gli espositori caratterizzerà gli incontri di business. Il format prevede convegni e giornate di studio, workshop, corsi di aggiornamento e tavole rotonde dedicate a docenti di settore a architetti, guide turistiche, operatori del settore e giornalisti. Le aziende saranno presenti alle tavole rotonde e presenteranno “casi di studio”. In programma anche Speech indipendenti delle Aziende su idee, prodotti e progetti. Le arene convegni saranno affiancate dalle aree degli operatori del settore dove prendere visione delle nuove proposte e riscoprire la bellezza e la ricchezza dei territori.