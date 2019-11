ABC di Courmayeur: il meglio dell’inverno 2019/2020

Entrata nell’autunno 2019 nel prestigioso circuito Best of The Alps, Courmayeur si presenta per la nuova stagione invernale con un nuovo alfabeto: l’ABC di Courmayeur. Ambiente, benessere e cultura saranno i tre aspetti al centro della filosofia di questa celebre località sciistica in Valle d’Aosta.

Scopriamo insieme l’ABC di Courmayeur e gli appuntamenti dell’inverno 2019/2020.

ABC di Courmayeur

Ambiente

Da sempre Courmayeur è attenta alla tutela dell’ambiente, proponendo una serie di servizi e trasporti a zero emissioni. La stazione SkyWay Monte Bianco, per esempio, utilizza pannelli solari che contribuiscono a ridurre al minimo la dispersione di energia, calore e spreco di acqua. Il programma “Save the Glacier”, lanciato dalla stessa stazione SkyWay, prevede una serie di gesti quotidiani per salvaguardare i 30 ghiacciai del Monte Bianco.

Nell’ABC di Courmayeur rientra anche la “Carta di Courmayeur per gli Eventi Sostenibili”, firmata nel settembre 2019. L’impegno è quello di promuovere una cultura ecologica della pratica sportiva attraverso l’utilizzo di risorse naturali, la raccolta differenziata e la riduzione degli sprechi.

Benessere

Courmayeur cerca di offrire a ogni turista un’esperienza unica e su misura. Gran parte del paese e la funivia Val Veny è totalmente accessibile alle persone con problemi di mobilità, per permettere a tutti di vedere da vicino la maestosità delle vette più alte d’Europa. Non mancano gli insegnanti di sci e snowboard abilitati all’insegnamento alle persone con disabilità.

A Courmayeur possono divertirsi gli appassionati dello sci e di esperienze adrenaliniche, come il freeride e lo scialpinismo. Ma l’ABC di Courmayeur prevede anche proposte più “slow” come fat-bike, ciaspolate e sleddog. E gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti: gran parte delle strutture alberghiere sono infatti pet-friendly e ben attrezzate.

Cultura

Courmayeur guarda al futuro senza mai dimenticare le tradizioni e il passato. Grande supporto viene dato a quelle generazioni di albergatori che da anni si prendono cura del territorio e dell’ospitalità, facendo sentire i turisti come a casa.

Novità di quest’anno è la Feltrinelli ad alta quota, la libreria più alta d’Europa (3466 metri) con una vista meravigliosa sull’intero arco alpino. Anche nella ristorazione, tradizione e innovazione convivono con armonia, per un’offerta gastronomica eccellente che utilizza i prodotti agricoli biologici a km zero.

La stagione invernale e sciistica inaugura il 7 dicembre con il tradizionale evento di apertura Welcome Winter, che trasforma il centro storico in una grande festa con tante luci, emozioni e divertimento.

Per maggiori informazioni su l’ABC di Courmayeur e l’offerta per la stagione invernale 2019/2020, consultate il sito www.courmayeurmontblanc.it/it