Air Italy abbraccia l’India

Air Italy, dopo aver lanciato in pochi mesi, ben tre nuove rotte intercontinentali da Malpensa per New York, Miami e Bangkok, si appresta a diventare la compagnia aerea con più voli diretti dall’Italia per l’India, inaugurando il prossimo 6 dicembre la rotta Milano – Nuova Delhi e il 13 dicembre l’unico volo diretto Milano Malpensa – Mumbai. I nuovi collegamenti prevedono ognuno tre frequenze settimanali. Il motivo? Collegare l’Italia a due delle principali destinazioni di business in Asia e insieme a due città affascinanti e dinamiche in grado di offrire ai viaggiatori mete sempre più esclusive tra le meraviglie del mondo beneficiando dei risvolti positivi del viaggio sin dalla partenza del volo, con un servizio davvero sorprendente, anche in Economy e a bordo di aerei molto confortevoli.

I 5 consigli di Air Italy per visitare l’India

Nuova Delhi

Tour in bicicletta – DelhiByBycycle, un modo davvero unico per farsi un’idea della città è quello di affidarsi a un tour in bicicletta. Spesso organizzati all’alba quando Delhi è ancora immersa nel tepore del mattino, permettono di “circumnavigare” monumenti e interi quartieri della città vecchia, lontani dai rumori caotici e dai ritmi frenetici dell’ora di punta.

Dove mangiare come Local ma con il giusto confort – Da Karim’s, un ristorante fondato nel lontano 1913, che attualmente ha aperto in vari punti della città. Il locane storico è situato nella vecchia Delhi ed è molto piacevole interessante pranzarvi perché hanno attivo il tradizionale forno Tandoori, posto all’esterno, dove è possibile assistere alla preparazione del naan (il tipico pane indiano). Il ristorante a conduzione famigliare alla quarta generazione è conosciuto per i piatti di carne, ma ha anche opzioni vegetariane, ed è strepitoso.

L’indirizzo beauty – Forest Essentials, un negozio che vende saponi, creme e scrub per lui e per lei tutti realizzati con ingredienti naturali e dalle fragranze fantastiche! Da non perdere.

Jaiupur e Bundi

Per chi viaggia tra Delhi e Mumbai il percorso si può fare via Jaipur, la città rosa, molto famosa per le gemme preziose e semipreziose o passando vicino a Bundi: una vera perla nascosa, famosa per il suo palazzo reale e fortezza coloniale Garh Palace. A questo bellissimo complesso di edifici, decorato da affreschi secolari, fanno rifermento gli appunti di Joseph Rudyard Kipling, l’autore de Il libro della giungla, che descrivono le meravigliose atmosfere del palazzo e della fortezza, ispiratrici del suo romanzo più famoso.

Mumbai

Bollywood – Arrivati presso la capitale economica del Paese, non è possibile resistere alla tentazione di Bollywood risultato della crasi tra Broadway e Hollywood, cioè la seconda industria cinematografica al mondo e la prima in India. Tra i molteplici tour possibili, tra i set organizzati nei vari centri della città, slum comprese, e spettacoli in studio, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Tutti i nuovi servizi di Air Italy per Delhi e Mumbai, vengono operati con Airbus A330-200, il nuovo aereo Air Italy dedicato al lungo raggio, che offre fino a 24 posti nell’esclusiva cabina Business Class che consente di volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio servizio di intrattenimento in volo e l’attenzione personalizzata da parte del personale di bordo. La cabina Economy Class, dotata di 228 posti, offre agli ospiti di Air Italy un volo molto confortevole, un servizio altamente personalizzato, Wi-Fi e un’ampia scelta di intrattenimento a bordo. Le nuove rotte internazionali di Air Italy per l’India da Milano Malpensa beneficiano di comode connessioni via Malpensa con Roma Fiumicino, Catania, Palermo, Napoli, Lamezia Terme e Olbia. Le tariffe disponibili per il lancio dei nuovi collegamenti sono davvero vantaggiose e partono da 327 euro per un biglietto di andata e ritorno in Economy per Nuova Delhi a persona e da 340 euro per Mumbai.

Operativo – da dicembre 2018

Delhi – 3 voli settimanali – lunedì, giovedì e sabato dal 6 dicembre

Mumbai – 3 voli settimanali – giovedì, venerdì e sabato dal 13 dicembre