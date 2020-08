Originario del sud America, dove vive a ridosso delle Ande in Peru e Argentina, l’alpaca è l’ultimo animale che ci si aspetterebbe di incontrare sulle nostre montagne. E invece, nel cuore della Valmanenco, potete fare passeggiate in compagnia di questi simpatici animali. Adottati una decina d’anni fa dall’azienda agricola La Foppa a Caspoggio, gli alpaca si sono perfettamente adattati alle Alpi e continuano a moltiplicarsi.

Trekking con gli alpaca

Docili e affettuosi, gli alpaca sono i perfetti compagni di trekking e passeggiate: questi animali sono in grado di affrontare anche percorsi di agility e vengono usati per la pet therapy con persone disabili. Sia in estate che in inverno, La Foppa organizza piacevoli escursioni con gli alpaca adatte a grandi e bambini. Dalle passeggiate di un paio d’ore nei boschi alla scoperta di antichi maggenghi, fino alle gite di uno o più giorni, con pernottamento in tenda o in un accogliente rifugio della Valle, potrete vivere un’esperienza unica a stretto contatto con la natura.

Ma La Foppa non propone solo escursioni: l’azienda si è specializzata nella lavorazione artigianale della lana di alpaca, calda e pregiata, e realizza maglioni, cappelli, sciarpe, guanti, piccoli pupazzi e gioielli originali, tutto rigorosamente a km zero. Non mancano anche i laboratori con la lana per bambini e appassionati.

Yoga alpaca in Valmanenco

Diffusa in tutto il mondo, la yoga alpaca è arrivata anche in Valmanenco. In mezzo alla natura, circondati dalle Alpi, a La Foppa organizzano sessioni di yoga in compagnia degli alpaca: un’attività slow per distendere i nervi e ritrovare un proprio equilibrio.

Alpaca e yoga, gli appuntamenti continuano! 🧘‍♀️🧘‍♂️🦙🌈 ci vediamo giovedì alle 9.00 con la magica insegnante @f_ncesca ! 🌻☀️ Publiée par Alpacas la Foppa sur Mardi 21 juillet 2020



A quanto pare, gli alpaca aiutano anche nella ricerca della pace interiore.

Sul numero 283 (agosto/settembre 2020) di Itinerari e Luoghi, disponibile in edicola e online, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato alla Valmanenco.

Qui trovate invece tutti i nostri consigli di viaggio.