È il maggiore vulcano italiano ed europeo. Nel corso delle ere e dei secoli ha modificato il paesaggio circostante, minacciato gli insediamenti umani, fertilizzato il suolo, ammaliato poeti e scrittori. La sagoma dell’Etna – spesso innevata anche in estate – si staglia sulla città di Catania, protezione e minaccia, suggestione e pericolo, ma soprattutto incommensurabile bellezza naturalistica.

Oggi il Mongibeddu (così è chiamata sul territorio catanese il vulcano, “ ‘a muntagna”), con i suoi 3326 metri sul livello del mare, è un laboratorio scientifico naturale sulle aree vulcaniche: la sua attività è osservata, studiata e raccontata da oltre duemila anni, al punto che l’Unesco, inserendolo nel 2013 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità, vi ha riconosciuto “uno dei più documentati record mondiali nel campo dei vulcani”. Una manifestazione geologica e naturale dunque, ma anche sociale, culturale, artistica e turistica: dal 1987 l’area dell’Etna è parco nazionale e con i suoi numerosi sentieri naturalistici aperti a tutti si classifica come uno dei pochi vulcani attivi facilmente accessibili e visitabili, capace di regalare emozioni uniche e scorci indimenticabili. Eccovi alcuni esempi.

La Valle del Bove

Siamo nel territorio di Zafferana Etnea, uno dei comuni che abbracciano ‘a muntagna dal lato orientale: la Valle del Bove è una vasta depressione, situata sul versante est dell’Etna e originatasi a partire da 64mila anni fa dal collasso di due precedenti centri eruttivi e da una serie di successivi eventi vulcanici.

Con un perimetro di 18 chilometri e una superficie di circa 37 chilometri quadrati e ricoperta da colate laviche relativamente recenti, la Valle del Bove è un suggestivo spettacolo desertico interrotto di tanto in tanto da diverse “dagale”, cioè porzioni di vegetazione isolata circondate dalle lave: è possibile ammirarla dall’alto da diversi punti accessibili in auto (con partenza da Zafferana Etnea), oppure con trekking lungo i sentieri del parco per raggiungere i punti panoramici, dai quali lo sguardo si può spingere tanto sull’intera Valle del Bove e sulla costa da Taormina a Siracusa, quanto sulla sommità del vulcano.

Le grotte vulcaniche

Tra le peculiarità naturalistiche più interessanti del panorama etneo, particolarmente spettacolari sono le numerose grotte che si aprono nelle pendici del vulcano: si tratta per la maggior parte di cavità di scorrimento lavico, caratterizzate dalla presenza dei “Denti di Cane”, cioè stalattiti da rifusione dei gas di colata e dei rotoli lavici. Famosissima tra queste cavità è la Grotte del Gelo, che ospita il ghiacciaio permanente più meridionale d’Europa, seguita dalle grotte di Serracozzo e dei Ladroni. Tutte e tre sono accessibili anche agli escursionisti dilettanti.

Le Gole dell’Alcantara

Immaginate un canyon scavato dall’acqua nella roccia lavica, secolo dopo secolo, e immaginate pareti alte fino a 25 metri e in certi punti larghe anche meno di due metri: benvenuti nelle Gole dell’Alcantara, dove le acque fredde dell’omonimo fiume hanno creato un paesaggio alieno, totalmente isolato dal contesto circostante, erodendo la colata lavica dell’Etna e mettendo a nudo la formazione rocciosa di basalto colonnare. L’area è parco fluviale ed è percorsa da numerosi sentieri, adatti ai diversi livelli di preparazione. Per i più avventurosi, è possibile anche dedicarsi al canyoning e al body-rafting.

I borghi etnei

Impossibile parlare dell’Etna senza citare i numerosi borghi che ne cingono le pendici, piccole meraviglie senza tempo dalla storia spesso antichissima. Alcuni esempi? Eccovi allora Maletto, comune più alto del territorio etneo, oppure Bronte, noto in tutto il mondo per i gustosissimi pistacchi… Ancora, ci sono la “perla dell’Etna” Zafferana Etnea e Randazzo, borgo medievale posto tra l’Etna e i monti Nebrodi. Per promuovere il turismo locale e valorizzare le tipicità della zona, nel 2006 è nato anche il distretto “Antichi borghi dell’Etna”, associazione territoriale composta da nove comuni del versante sud dell’Etna.

Sul numero 286 (dicembre 2020-gennaio 2021) di Itinerari e Luoghi, disponibile in edicola e online, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato a Catania.

Qui trovate invece tutti i nostri consigli di viaggio.