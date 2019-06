Alta Badia (BZ) – Gli eventi della Maratona Dles Dolomites-Enel 2019 del 7 luglio

Dove: Alta Badia (BZ)

Dal: 07-07-2019

Al: 07-07-2019

Ultime due settimane di allentamento per i 9000 partecipanti della 33°edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, in programma in Alta Badia domenica 7 luglio. Una competizione ciclistica che raccoglie sempre più adesioni: sono in tanti a volersi avventurare su due ruote tra le splendide montagne della zona, dichiarate patrimonio mondiale dell’Unesco.

A fare da madrina ufficiale della Maratona dles Dolomites-Enel sarà Martina Colombari, ex Miss Italia, modella, attrice e conduttrice televisiva, da qualche tempo appassionata di bicicletta.

Tra i partecipanti di questa 33° edizione spiccano alcuni habituè, come Paolo Bettini, Davide Cassani, Federico Pellegrino, Filippo Pozzato, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Maria Canins. Ritornano anche Alex Zanardi, che effettuerà il percorso con la sua handbike, e Sofia Goggia, medaglia d’oro nella discesa libera di Peyongchang 2018.

Carlo Checa (Motociclismo), Kristian Ghedina (ex campione di sci alpino) e Vittorio Brumotti saranno alcune new entry del mondo dello sport. Il gruppo di industriali e imprenditori quest’anno sarà composto da Matteo Arcese (Arcese Trasporti), Francesco Starace (Enel), Fausto Pinarello (Pinarello), Laura Colnaghi (Carvico), Emilio Mussini (Panaria Group), Giovanni Bruno (Sky) e Alberto Sorbini (Enervit).

I percorsi

La partenza della Granfondo avviene come da tradizione alle 6,30 da La Villa, mentre l’arrivo è a Corvara. Tre i percorsi in cui si snoda la corsa:

Lungo di 138 km e 4230 mt. di dislivello

Medio di 106 km e 3130 mt. di dislivello

Sella Ronda di 55 km e 1780 mt. di dislivello

Per l’occasione le strade saranno rigorosamente chiuse al traffico. Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola: un carosello magnifico da pedalare immersi nel silenzio e nello splendore di un paesaggio unico al mondo.

Cena a quattro mani per inaugurare la Maratona Dles Dolomites-Enel

Venerdì 5 luglio, per inaugurare il più grande weekend ciclistico d’Italia, lo chef Ashley Palmer-Watts del ristorante londinese “Dinner by Heston Blumenthal”, 2 stelle Michelin, si cimenterà in una cena a 4 mani con lo chef stellato Nicola Laera presso il ristorante stellato La Stüa de Michil, in vista della sua prima partecipazione alla Maratona dles Dolomites-Enel. Il menu di questa cena di inaugurazione proporrà piatti della tradizione inglese rivisitati in chiave moderna affiancati ai sapori della montagna con influenze mediterranee, tutti preparati con ingredienti di alta qualità.

La prenotazione alla cena è obbligatoria: info@laperlacorvara.it.

La maratona in diretta

Anche quest’anno la Maratona dles Dolomites–Enel sarà in diretta, ma con una novità: l’evento andrà in onda su RAI 2 e non su RAI 3. La diretta televisiva è un’importante vetrina per il territorio e per il ciclismo cicloamatoriale dato che il vero motore pulito della Maratona sono i cicloamatori che con le loro storie sono i protagonisti della corsa.