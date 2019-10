Alta Badia (BZ) – La Cavalcata di San Leonardo il 3 novembre 2019

Dove: Alta Badia (BZ)

Dal: 03-11-2019

Al: 03-11-2019

21 anni fa è stata organizzata per la prima volta a Badia in onore di San Leonardo la “Cavalcata di San Leonardo” da parte delle associazioni dei cavalli norici e haflinger della vallata. La cavalcata, che quest’anno si svolgerà il 3 novembre, alla quale il primo anno presero parte 15 partecipanti, è diventata con il passare delle edizioni un punto d’incontro fisso per tutti gli allevatori di cavalli della Val Badia nonché delle valli ladine limitrofe. Dopo l’importante partecipazione di cavalli, provenienti da diverse parti dell’Alto Adige e il grande successo della scorsa edizione in occasione del 20° anniversario, si vogliono invitare anche in futuro partecipanti provenienti da tutta la provincia e dalle valli vicine. 134 erano i cavalli presenti lo scorso anno e anche per questa edizione si potrà contare su una presenza numerosa di cavalli e dei loro allevatori.

La cavalcata di San Leonardo inizia come da tradizione con la S. Messa solenne, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, consacrata a San Leonardo e San Giacomo. Alle 10.45 si prosegue con la sfilata. Il corteo sarà condotto dal carro del santo patrono, seguito da un consistente numero di cavalli di razza haflinger e norica, dai costumi tradizionali e da numerosi carri, addobbati a festa. Tra questi, il carro con il modello in miniatura della chiesa di San Leonardo, costruito per il 21° anniversario da alcuni artigiani del posto, come anche il carro con i prodotti derivanti dal raccolto, che verranno venduti alla fine del corteo ed il ricavato andrà devoluto in beneficienza. Inoltre, il pubblico potrà ammirare una varietà di colori di costumi tradizionali, vista solamente in poche occasioni in Alto Adige, oltre che farsi ispirare dalle note delle bande musicali locali.

In occasione della cavalcata di San Leonardo è possibile rivivere in modo autentico le antiche tradizioni e le usanze ladine. I visitatori hanno la possibilità di fare un viaggio alla scoperta del mondo e della cultura ladina, sabato 2 novembre, durante l’escursione guidata al maso Runch a Badia. I partecipanti scopriranno il dietro le quinte dell’evento e potranno vedere come vengono preparati i cavalli e i carri per la sfilata. L’iscrizione è obbligatoria presso gli uffici turistici dell’Alta Badia.