American Airlines elimina il supplemento bagaglio per l’attrezzatura sportiva e gli strumenti musicali

Il picco di traffico della stagione estiva si avvicina e American Airlines ha annunciato modifiche alle norme che riguardano il supplemento bagaglio per il trasporto di attrezzatura sportiva e strumenti musicali. A partire dal 21 maggio 2019, American ha eliminato il supplemento bagaglio previsto per la comune attrezzatura sportiva e gli strumenti musicali. Le nuove norme, musica per le orecchie dei musicisti che volano con American, offrono inoltre ai passeggeri la possibilità di mantenere il loro stile di vita attivo e salutare, indipendentemente da dove li portano i loro viaggi e senza dover pagare alcun costo aggiuntivo per il trasporto dell’attrezzatura. I passeggeri possono registrare la comune attrezzatura sportiva e gli strumenti musicali come un normale bagaglio, rimanendo entro le dimensioni e il peso consentiti.

Considerando i riscontri ricevuti dai passeggeri e dai membri del team American, la compagnia ha scelto di eliminare il supplemento bagaglio per la comune attrezzatura sportiva e gli strumenti musicali, fino al massimo peso e misura consentiti dalla nuova policy.

American accetterà queste tipologie di bagagli fuori misura come bagagli normali, che potranno essere registrati senza costi aggiuntivi

La registrazione dei bagagli fuori misura viene considerata come una normale franchigia bagaglio del passeggero. Per esempio, i passeggeri che viaggiano all’interno degli Stati Uniti, che erano soliti pagare 150 dollari per registrare un bagaglio fuori misura come una tavola da surf, oggi pagano 30 dollari, il costo standard del primo bagaglio registrato per ogni passeggero, ammesso che il peso sia inferiore a circa 22 kg. I passeggeri che viaggiano con sci o snowboard possono imbarcare questa tipologia di equipaggiamento in una borsa come fosse un normale bagaglio (fino a circa 22 kg e 157 cm).

A causa della necessità di un handling particolare, attrezzature sportive come deltaplani, bombole per subacquei o Kite/Wind surf continueranno a essere considerati come bagaglio fuori misura, registrabile al costo di 150 dollari.

Ulteriori franchigie o restrizioni possono essere applicate in base alla classe di servizio, elite status, membri attivi dell’Esercito statunitense o possessori di carte AAdvantage (sui voli domestici operati da American). Per ulteriori informazioni si prega di visitare aa.com/checkedbags.