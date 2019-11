Aperitivo a Padova: cinque locali dove prendere uno spritz

Oltre a custodire gioielli come la Cappella degli Scrovegni e piazza delle Erbe, Padova è anche il regno dello spritz, il cocktail riconosciuto dall’IBA (associazione internazionale dei barman) con il nome di “spritz veneziano”. Famosa in tutto il mondo, la bevanda nacque durante il dominio austriaco tra fine ‘700 e inizio ‘800: all’epoca i soldati asburgi provarono i nostri vini veneti e, per renderli meno forti, decisero di allungarli con acqua gassata. Da qui il termine “spritz”, che deriva dal verbo tedesco “spritzen”, spruzzare.

Oggi Padova è piena di bar e locali che ogni giorno preparano fiumi di spritz, da quello classico alla rivisitazione con il bitter o il Cynar. Ma dove bene uno spritz fatto a regola d’arte a Padova? Qui vi proponiamo cinque locali per andare sul sicuro.

1. Bar Nazionale

Il bar Nazionale si trova in piazza delle Erbe, in uno degli angolo più caratteristici di Padova, ed è un’istituzione in città. Frequentato da studenti universitari, pensionati, famiglie e turisti, questo locale storico propone un onesto spritz, accompagnato dai leggendari tramezzini scaldati su piastra. Accomodatevi al tavolo e godevi il vostro aperitivo con vista piazza delle Erbe.

Bar Nazionale, Piazza delle Erbe 41

2. Bar Zanellato

Informale, affollato e giovane, il bar Zanellato è il più amato dagli studenti universitari. Situato a due passi da piazza delle Erbe, è famoso per i suoi spritz colorati: un’idea simpatica e innovativa per rendere ancora più speciale questo intramontabile drink. I prezzi sono onesti ed è il posto giusto per divertirsi e immergersi nella movida padovana.

Bar Zanellato, via Fabbri 22

3. All’ombra della Piazza

Conosciuto come il paradiso dei cicchetti, All’Ombra della Piazza è una piccola enoteca in una via laterale di piazza della Frutta. Spritz e vini sono di prima qualità, non manca la birra artigianale e la scelta di stuzzichini, polpette e pizzette è ricercata. Intimo, curato e accogliente, All’Ombra della Piazza soddisfa tutti i palati.

All’Ombra della Piazza, via Pietro D’Albano 16

4. Corte Sconta

Corta Sconta è un piccolo bacaro nella zona del ghetto, un quartiere vivace e affascinante. Il locale è conosciuto per la varietà di cicchetti al bancone e per lo spritz della casa, che prende il nome di Corte – assolutamente da provare. Apprezzato da tutti i padovani, da Corta Sconta potete fare due chiacchiere in tranquillità davanti a uno spritz.

Corte Sconta, via dell’Arco 9

5. La Yarda

Atmosfera jamaicana, musica reggae, drink e spritz buonissimi con nomi originali (c’è la Milf, la Mano de Dios, il Dirty) che cambiano regolarmente: questo è La Yarda, uno dei bar più amati dai padovani. Il locale si trova nella suggestiva piazza Capitanato, accanto a palazzo Liviano: nella bella stagione, sedetevi all’aperto a gustare il vostro aperitivo. La Yarda propone anche cicchetti sfiziosi come polpette e panini.

La Yarda, via Dondi dall’Orologio 1

Sul numero 276 (dicembre/gennaio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 novembre, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato a Padova.