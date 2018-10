Arabba: alla scoperta della stagione invernale 2018-2019

… E GRANDI NOVITÀ

Per quanto riguarda le novità della stagione invernale 2018-2019, saranno probabilmente meno vistose rispetto a quelle degli anni passati, ma sono state introdotte delle migliorie fondamentali per garantire la miglior esperienza possibile in pista. Due sono le piste che si presenteranno con un nuovo aspetto, ovvero la pista “BELVEDERE 1” in zona Passo Pordoi e la “VARIANTE RIENTRO” in località Zorz-Arabba; entrambe hanno infatti subito un ampliamento e un riammodernamento che permetterà di affrontarle in tutta sicurezza senza che il divertimento ne risenta. Novità anche sulla pista “BEVEDERE 2” sempre a Passo Pordoi dove è stato implementato e migliorato il sistema di innevamento; questa pista, assieme alla gemella, rappresenta uno dei punti di forza non solo del comprensorio di Arabba, ma di tutto il Dolomiti SuperSki. In zona Porta Vescovo sono stati fatti degli interventi per la pista “PADON 1” che, vista la sua posizione totalmente dominata dalla natura, è stata ulteriormente migliorata e protetta attraverso la costruzione di cannoni Gaz-ex, perfetti per smaltire gli accumuli di neve prima dell’apertura della pista.

SKI AND SHARE

Sulle piste si vivono quotidianamente momenti ad alto tasso di adrenalina immersi in luoghi incantevoli, ma allora perché aspettare di tornare in albergo prima di condividerli con i propri amici? Dalla prossima stagione nella Ski Area di Arabba – Marmolada si potrà sempre più condividere in tempo reale tutte le esperienze provate in pista grazie al nuovo impianto free wi-fi di cui sono state dotate le cabine delle funivie della Marmolada. Un’esperienza ski and share unica a quasi 3000 metri, che si sposa perfettamente con i tempi che corrono e che in un certo senso rivoluziona il modo di vivere la montagna anche d’inverno.

OFFERTA SPECIALE

Per iniziare la nuova stagione invernale non c’è niente di meglio della promozione ARABBADOLOMITI SUPER PREMIERE 2018 con la sua formula magica 4 = 3. Prenotando almeno 4 notti presso uno degli esercizi aderenti si potrà godere di un giorno gratis di sci e alloggio con riduzioni anche sulle ore di scuola e noleggio di sci o snowboard. La promozione è valida dall’inizio della stagione fino al 22 dicembre 2018. Ulteriori informazioni sulla speciale offerta “Prima Neve” al link:

https://www.arabba.it/it/alloggi/dolomiti-super-premiere-2018/35-570.html