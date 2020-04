Una guida su misura per i lettori di Itinerari e Luoghi desiderosi di scoprire le atmosfere aretine

Arezzo è la mia città e vivo un rapporto intenso con i luoghi in cui sono cresciuta e vivo con mio marito.

Mi è sempre piaciuto scoprire e raccontare carattere e cuore di questa città.

Sono diventata guida turistica nel 2017 dopo un anno di studio, realizzando così un mio sogno.

E così ho trovato il “coraggio” e il modo di iniziare questa nuova avventura! Nel 2019 ho lasciato il mio lavoro per fare, come dico io, “un salto nel buio”.

Per scongiurare futuri rimpianti era il momento di rischiare. Sentivo di fare la cosa giusta. Purtroppo non avevo fatto i conti, come del resto nessuno, con il Coronavirus, che ha stravolto la realtà umana ed economica di tutti noi.

Cosa fare restando a casa? Il numero di marzo 2020 di Itinerari e Luoghi mostrava in copertina un bellissimo scorcio di Piazza Grande, piazza principale della mia città, e all’interno un bell’articolo accompagnato da stupende foto di Arezzo intitolato Materia Viva.

Nel leggerlo ho avuto un flash delle tante bellezze che Arezzo ha da offrire, come se in questo periodo costretta a casa me le fossi dimenticate, bellezze che appena possibile vorrò condividere nuovamente con chi verrà a visitare la mia città.

Arezzo offre arte, cultura, artigianato, natura, tradizione e folklore, buon cibo e ottimo vino.

Fuori dalle rotte del turismo di massa

permette al visitatore di vivere come un aretino, fermarsi a mangiare o bere un buon bicchiere di vino in locali genuini e respirare l’autenticità dell’atmosfera toscana.

Sono altri i brand forti della Toscana ma chi arriva ad Arezzo rimane sempre piacevolmente colpito e torna volentieri con più calma a visitare sia la città sia il suo territorio ricco di campagne, borghi, castelli.

Arezzo è una location naturale.

Basti ricordare il film premio Oscar “La vita è bella“, il film “Sotto il sole della Toscana”, la scena del “Paziente inglese“, girata all’interno di una chiesa con i suoi affreschi; artisti come Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Masaccio, Michelangelo, Guido Monaco (l’inventore delle note musicali); la lavorazione orafa, i tessuti Busatti, il panno del Casentino, il sigaro Toscano, Aboca, Prada, il fagiolo zolfino, la bistecca di razza Chianina, la porchetta, il vino…

Arezzo è un luogo da scoprire in punta di piedi e io sono felice di prendervi per mano e per accompagnarvi nel cuore della città.

Appena sarà possibile vi invito, certa che saprete entrare in sintonia con l’essenza aretina.

A presto Debora!

