Piccola e raccolta, Arezzo è perfetta da visitare in un giorno. Nei secoli la città è stata teatro di scontri e conquiste: camminando per il centro si ritrovano le tracce delle culture più diverse, le opere artistiche e architettoniche dei grandi artisti che qui hanno vissuto.

Non solo la storia, ma anche una cucina ricca di sapori, un fascino senza tempo e un’atmosfera rilassata rendono questa città un luogo unico, un vero e proprio museo a cielo aperto. Arezzo è inoltre il set di uno dei grandi capolavori del cinema italiano: stiamo parlando de La vita è bella di Roberto Benigni.

Dal Crocifisso di Cimabue all’Anfiteatro romano, qui trovate le cinque cose da vedere ad Arezzo in un giorno.

Piazza San Francesco

Situata vicino al teatro principale, piazza San Francesco custodisce due icone della città di Arezzo: la Basilica di San Francesco e il Caffè dei Costanti. La chiesa ospita al suo interno una delle opere più importanti di Piero della Francesca, la Leggenda della Vera Croce, dipinta tra il 1452 e il 1466. Per entrare bisogna pagare un biglietto di ingresso, ma ne vale davvero la pena. Aperto nel lontano 1809, il Caffè dei Costanti è invece un bar storico di Arezzo e set di numerose scene del film La vita è bella.

Basilica di San Domenico

Posta in cima all’omonima piazza, la Basilica di San Domenico è un altro gioiello di Arezzo. La chiesa è casa del celebre Crocifisso di Cimabue, realizzato tra il 1268 e il 1271: le dimensioni dell’opera superano i tre metri di altezza e lasciano a bocca aperta. Da non perdere anche l’altare gotico della Cappella Dragondelli, i dipinti della scuola di Duccio da Buoninsegna e Piero della Francesca.

Piazza Grande e la Pieve di Santa Maria

Chi visita Arezzo in un giorno non può non passare per Piazza Grande, il fulcro della città. Detta anche Piazza Vasari, in onore dell’architetto aretino che costruì il Palazzo delle Logge che domina la piazza, ha un’insolita forma trapezoidale e si sviluppa su un piano inclinato con un dislivello di circa dieci metri. È una piazza unica al mondo, dove si sovrappongono secoli di storia e monumenti importanti: il Palazzo della Fraternita dei Laici, il Palazzo delle Logge e la Pieve di Santa Maria, uno dei massimi esempi di architettura romanica.

Fortezza Medicea

La Fortezza Medicea si eleva sul Colle di San Donato, a 305 metri di altezza. Costruita dai Medici, durante il Cinquecento rappresentava una potente base militare difensiva; oggi è adibita a parco pubblico ed è un punto di incontro per i cittadini. Da qui si gode una vista meravigliosa su tutta la città e sulla Valle dell’Arno.

Anfiteatro romano

L’anfiteatro romano è il massimo esempio di architettura romanica ad Arezzo. Costruito nel I secolo d.C con pietra arenaria, marmi e laterizi, all’epoca arrivava a contenere ben 8000 spettatori. Anche se oggi rimangono solo pochi ruderi, il sito è davvero suggestivo: non perdetevi il Museo Archeologico, costruito su una parte dell’Anfiteatro.

Sul numero 278 (marzo 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 27 febbraio, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato alla città di Arezzo.

Qui trovate invece maggiori consigli di viaggio.