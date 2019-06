Austria, vacanze a misura di famiglia

Per le famiglie l’associazione “Austria per l’Italia”, fondata nel 1986 per raggruppare hotel dove il personale parla italiano, ha scelto per le famiglie italiane le migliori proposte per un divertimento estivo legato alla natura, al benessere e allo sport.

Nel Salisburghese, l’Hotel Tauern SPA Kaprun, specializzato nel benessere, ha una SPA separata per bambini “Kidstein” con ampia zona interna ed esterna dedicata ai giochi d’acqua e agli scivoli. Per i bambini c’è un’area giochi acquatica, parete da arrampicata, gonfiabili, parco giochi e campo da pallavolo in estate, oltre all’accogliente sala riposo “La tana dell’orso”.

Sempre nel Salisburghese, all’Hotel Bismarck la Family Spa riservata alle famiglie ha la piscina termale interna ed esterna (entrambe con temperatura dell’acqua di 33°C) per divertirsi tutti insieme. A pranzo, nella stube riservata per le famiglie con bambini, il menu è adatto ai piccoli ospiti, che trovano sulla tavola la carta disegno per colorare. Gasti è poi la mascotte della Valle di Gastein, dove si trova l’hotel Bismarck, che propone tutti i giorni divertenti attività, gioco e svago per i bambini in vacanza. Il ricco e variegato programma prevede anche divertenti gite nel mondo delle avventure e dello sport di Gastein e entusiasma i bambini con il trekking con i lama, le escursioni a tema e per le famiglie, i pomeriggi a cavallo nel centro di cavalli islandesi, tante allegre feste come quella degli indiani, in cui si possono grigliare i wurstel portati da casa.

In Carinzia, l’Hotel Karnerhof, offre animazione, assistenza a partire dai 3 anni, e un vasto parco giochi con altalene, scivoli, dondoli, torretta e parete d’arrampicata in riva al lago; e ancora il calcio balilla e ping-pong per grandi e piccini al lido, la spiaggia con fondale basso, tennis e gite in bicicletta, lo spettacolo di magia per bambini e adulti rendono questo luogo un indirizzo dove non ci si annoia mai.

Sempre in Carinzia, la regione austriaca dei numerosi laghi balneabili, all’Hotel zur Post a Döbriach, sul lago Millstättersee, lo scivolo conduce i bambini dalla sala giochi direttamente al parco giochi esterno. Con gli animatori si fanno tantissimi lavoretti, si va al lago a provare il windsurf e la piccola barca a vela, si va in malga a fare merenda e si scoprono le leggende sul sentiero delle saghe accompagnati da un narratore.

All‘Hotel Die Post a Bad Kleinkirchheim il servizio babysitter è assicurato dalle ore 10.00 alle 22.00: i bambini possono partecipare a divertenti gare di disegno, lezioni di bricolage, gite in fattoria, entusiasmanti esperienze a contatto con la natura; nella sauna per famiglie ci si rilassa con mamma e papà. Una serie di massaggi dedicati agli ospiti più piccoli aprono le porte al benessere: programma Spa per “Pretty Girls” & “Cool Boys”, massaggio per neonati, trucco fantasia, consigli di bellezza per giovani donne; “Beauty-Hour” è l’appuntamento per mamme & figlie: un peeling corpo con jojoba e fiori di loto per la mamma e un impacco corpo al cioccolato per la principessa (€ 50,00); mentre “Pit stop” è quello per papà e figli, con massaggio schiena per papà e massaggio Hot Stone Massage per il ragazzo (€ 49,00).

In Tirolo, a Serfaus, paradiso alpino delle famiglie, l’hotel Schalber offre un programma sportivo e di intrattenimento pensato su misura per i più piccoli, con un servizio di assistenza continua per i bambini a partire da 3 anni, da mattina a sera. La grande piscina per le famiglie con tanto di scivolo e di sauna, la bellissima stanza dei giochi e la divertente animazione rendono la vacanza di famiglia un evento indimenticabile.

Gli ospiti dell’hotel Bergcristall di Neustift a Stubai hanno accesso libero alle piscine, al parco dei rapaci di Telfes e corse libere di andata e ritorno sulle quattro funivie della Valle dello Stubai; in hotel si gioca nel fantastico parco in cui i più piccoli possono scatenarsi e divertirsi, respirando l’aria frizzante di montagna della Valle dello Stubai.

L’hotel Sonnalp, al lago Achensee, è il posto ideale anche per i bambini che soffrono di allergie, l’hotel è certificato ECARF (Fondazione europea per la ricerca sulle allergie) e pone attenzione a tutti i dettagli per evitare che chi soffre di allergie abbia disturbi. Sono bandite in hotel le piante che rilasciano pollini, si utilizzano tessuti per pavimenti a pelo corto in tutte le camere, che vengono aspirati quotidianamente con un aspirapolvere munito di filtro Hepa-13; la biancheria da letto è anallergica e la cucina prevede menu per chi soffre di intolleranze alimentari. Per intrattenere le famiglie, l’hotel è il punto ideale per visitare Innsbruck, l’interessante zoo alpino e fare tante gite sul lago e in montagna.

AUSTRIA PER L’ITALIA

VACANZE TUTTE IN ITALIANO MA OLTRE CONFINE

Scoprire l’Austria parlando italiano è possibile in uno degli hotel del gruppo “Austria per l’Italia”, un’associazione fondata nel 1986. È possibile prenotare direttamente dal sito a tariffe competitive. Negli hotel a 5, 4 e 3 stelle dislocati in tutta l’Austria, gli ospiti vengono accolti al motto “dove l’ospitalità parla italiano”. Visitando il sito www.vacanzeinaustria.com c’è la possibilità di richiedere l’invio gratuito del catalogo o di iscriversi alla newsletter mensile; nel sito si trovano le presentazioni degli hotel con immagini, proposte di itinerari in città e in montagna e una sezione dedicata alle news e alle offerte speciali del momento. Un’altra sezione raccoglie moltissimi pacchetti per tutte le tematiche, sia estive che invernali: arte e cultura, soggiorni per famiglie, terme e cure, benessere e bellezza, vacanze attive, golf, equitazione, bici e mountain bike, sci e sport invernali, vacanze in moto, o all’insegna di caccia e pesca nella natura austriaca. Oltre al sito, anche il numero verde 800-977492 permette di ottenere informazioni dettagliate sugli hotel e la disponibilità, effettuare una prenotazione o richiedere l’invio gratuito per posta del catalogo annuale aggiornato, che presenta in dettaglio tutti gli alberghi de L’Austria per l’Italia Hotels, nonché gli enti turistici delle diverse regioni austriache, e i partner di cooperazione dell’associazione. L’ospite può verificare il prezzo e la disponibilità direttamente sul sito e inviare una richiesta non impegnativa agli hotels scelti oppure richiedere il soggiorno desiderato inviando un’e-mail a: booking@vacanzeinaustria.com oppure chiamando il numero verde 800 977492.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Numero Verde

Dall’Italia: 800-977492

www.vacanzeinaustria.com

Informazioni: info@vacanzeinaustria.com

oppure per le prenotazioni: booking@vacanzeinaustria.com