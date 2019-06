Baden-Württemberg: una vacanza all’insegna di sapori e piaceri

Situata nel sud-ovest della Germania, la Baden-Württemberg è una regione che ha stile da vendere. Qui si trovano ristoranti stellati dove gustare ottima cucina tradizionale, locali alla moda con menu innovativi, negozi di alta moda e divertimento per tutti i gusti. Anche la natura è meravigliosa: non mancano i grandi parchi avventura, dove si nascondono nel verde antichi castelli e nobili dimore. Ma Baden-Württemberg è soprattutto famosa per i suoi birrifici artigianali, tanto da essere soprannominata la “Land delle 1000 birre”.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta per un soggiorno all’insegna del savoir-vivre, in questo “godereccio” angolo del Sud della Germania.

La cultura del mangiar bene

Qui mangiare e bere bene sono un fatto culturale, che affonda le proprie radici in tempi lontani, non solo in fatto di ricette, ma anche di approccio con il cibo e il piacere che i prodotti della terra possono dare. Dal ristorante stellato (sono ben 74 nel Land) all’osteria, dal chiosco al bistrot, dal Biergarten alla Weinstube, dalla caffetteria alla pasticceria, dalla sagra di paese alle grandi kermesse gastronomiche, non mancano mai le occasioni di assaggiare l’anima gourmet della Regione.

Notti magiche e bizzarre

Dopo il buon mangiare, tocca al ben dormire, meglio ancora se con un tocco di originalità. La regione Baden-Württemberg offre l’opportunità di trascorrere notti da sogno: la carrozza ferroviaria non lontano dal Lago di Costanza (www.ferienbahnhof-bodensee.de), la botte di vino nella Foresta Nera (www.schlafen-im-weinfass.de), o le case sull’albero in diversi boschi e parchi naturali (www.tripsdrill.de, www.wipfelglueck.de, www.naturpark-schoenbuch.de), in compagnia non di uno ma di centinaia di orsacchiotti a Kressbronn (www.teddybaerenhotel.de). A Münsingen, poi, in un unico agriturismo ecco un’intera gamma di sistemazioni singolari: la tenda indiana, il carrozzone gitano o del circo, la jurta mongola, la tenda tuareg (www.hofgut-hopfenburg.de).

Feste e sagre estive

Il calendario estivo di festival, musica, spettacoli e rassegne culturali sotto le stelle in Baden-Württemberg è ricco e molto suggestivo. A Wertheim per esempio, l’estate dura fino ad autunno inoltrato: il programma di “Sommer auf der Burg” (estate al castello) arriva fino a novembre e anima le pittoresche rovine della fortezza della città. La Mosbacher Sommer, da luglio a settembre, propone invece in diverse location della città cabaret, teatro, mostre d’arte, cinema all’aperto e musica. Nell’ambito dell’estate di Mosbach rientra anche il Festival “Folk am Neckar”, dedicato alla musica folk di tutto il mondo e in programma quest’anno il 2 e 3 agosto. Per gli amanti del classico, invece, a Heidenheim fino al 28 luglio va in scena la grande opera con le Opernfestspiele, tra i festival del genere più importanti della Germania.