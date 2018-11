Bergamo – Agritravel & Slow Travel Expo dal 14 al 17 febbraio 2019

Dove: Bergamo

Dal: 14-02-2019

Al: 17-02-2019

Lo staff Agritravel & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori, (ATEST) è nel vivo dei preparativi per la 5^ edizione della manifestazione internazionale che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 17 febbraio 2019 con un programma ricco novità ed eventi dedicati alla promozione del turismo rurale e slow.

ATEST promuove destinazioni tra natura, arte, tradizioni e buon cibo per turisti e operatori del settore alla ricerca di percorsi autentici ed emozionali che sempre più manifestano forti legami con concetti quali qualità della vita, sostenibilità e ambiente. In questo contesto si sviluppa la conoscenza dei territori anche attraverso modalità di viaggio che si concretizzano in cammini, trekking, cicloturismo, itinerari in montagna e collina, vie d’acqua e percorsi spirituali per assaporare anche gli aspetti più intimi di un luogo legati alla sua cultura, alle sue eccellenze e al suo paesaggio. E in tutto questo, viene portato alla luce ogni aspetto della filiera del viaggio che in AGRI TRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO trova uno spazio di espressione vivace e attrattivo per tutti. La manifestazione comprenderà sia un’area espositiva di grande impatto rivolta al pubblico ad ingresso gratuito (15-17 febbraio 2019) sia uno spazio congressuale e B2B per gli operatori del settore (14-15 febbraio 2019) ai quali verrà offerta la partecipazione a un ricco programma di convegni e workshop e l’inserimento nella fitta agenda di incontri B2B, da sempre generatrice di proficui scambi e confronti.

“Stiamo lavorando al massimo per estendere il più possibile il target dell’esposizione, con l’obiettivo di ampliare il pubblico di visitatori ma mantenendo alto il livello di qualità dei contenuti che contraddistingue Agri Travel & Slow Travel Expo” afferma Stefania Pendezza, project manager dell’evento che ha registrato 8000 visitatori nell’edizione del 2017 e più di 16000 in quella del 2018, raddoppiando a distanza di un anno i risultati dell’edizione precedente, in un contesto in cui il pubblico si presenta sempre più motivato e interessato alle dinamiche del turismo slow.

Tanti i focus che caratterizzeranno la quinta edizione a partire da CAMMINI e VIE SLOW per concentrarsi poi sul TURISMO RELIGIOSO E I LUOGHI DELLO SPIRITO, che rappresentano il secondo grande tema iniziato nella quarta edizione grazie alla partecipazione dell’Ufficio Pastorale dei Pellegrinaggi, del Tempo Libero e del Turismo della Diocesi di Bergamo e delle realtà ad essa connesse. E poi, l’AGRICOLTURA FAMILIARE, argomento di grande importanza, soprattutto in riferimento alla proclamazione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 2019-20128 quale DECENNIO DELL’AGRICOLTURA FAMILIARE: la quinta edizione di Agri Travel & Slow Trave Expo si unisce a tali celebrazioni a dimostrazione dell’importanza del sostegno delle piccole e medie imprese che lavorano in campo agricolo e che quotidianamente assicurano sulle nostre tavole prodotti di qualità. E a proposito di cibo, sempre protagonista della manifestazione, altro focus sarà il CIBO DELLA MONTAGNA tra specialità e tradizioni.

E in tutto questo, tante saranno le occasioni per approfondire queste ed altre tematiche in un salone che si rivolge al pubblico (che avrà accesso gratuito alla manifestazione) con esposizioni, presentazioni, degustazioni, showcooking e tanto intrattenimento ma che si concentra molto anche sugli addetti ai lavori a cui sono dedicate le prime due giornate di giovedì 14 e venerdì 15 febbraio, con la sezione B2B ATEST – incontri ed eventi riservati agli operatori del settore: spazi espositivi secondo moduli standard, eventi tecnici (seminari, conferenze e convegni a tema, formazione specializzata showcooking, eventi con la presenza di importanti testimonial, foodblogger, ecc) matching e incontri d’affari, eventi promozionali e professionali ad opera di enti, operatori e associazioni presenti e campagne media.

Si prospettano così 4 giorni intensi di attività che animeranno il polo fieristico bergamasco, situato a pochi km dall’aeroporto internazionale Il Caravaggio di Orio al Serio (terzo scalo italiano per flusso di traffico) e non lontano da quelli di Milano Linate e Milano Malpensa, elemento questo che ha sempre favorito sia l’arrivo di numerose presenze nazionali e internazionali sia la creazione di una piattaforma di confronto dinamica e ricca di nuove progettualità per il futuro del turismo rurale e slow.

Per partecipare ad Agri Travel & Slow Travel Expo- Fiera dei Territori 2019 è possibile inviare una mail a agri-slow-travel@promoberg.it e collegarsi al sito agritravelexpo.itdove trovare tutte le informazioni.