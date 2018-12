Bologna- I Presepi si mettono in mostra dall’8 dicembre al 13 gennaio 2019

Dove: Bologna

Dal: 08-12-2018

Al: 13-01-2019

Da quelli giganti di sabbia a quelli sommersi nel mare d’inverno, da quelli viventi fino a quelli che provengono da tutto il mondo e che quest’anno saranno ospitati in un vero castello: sono tante le varianti dei presepi che si possono trovare a Rimini. Il fascino e la poesia della Natività non subisce l’usura del tempo, ecco allora un breve tour fra i presepi tutti da scoprire. Da fare magari durante le festività di fine anno, perché solo a Rimini il 31 dicembre si festeggia il ‘Capodanno più lungo del mondo’ (https://capodanno.riminiturismo.it/, info e pacchetti 0541.53399) con Nek in concerto in piazzale Fellini, il live dj set di Marco Rissa from Thegiornalisti, le piste di ghiaccio e le mille feste e i dj set diffusi nelle vie e nelle piazze, tutti a ingresso libero.

Un tour fra i presepi di Rimini

8 dicembre 2018 – 13 gennaio 2019

Rimini, spiaggia Marina Centro, bagni 3 – 4 Turquoise Beach Club

Presepe di sabbia a Marina Centro

La vita è un’opera d’arte

Sempre più grande e in una nuova zona della spiaggia di Rimini, il Presepe di Sabbia di Marina Centro si estende su una vasta area coperta di 900mq. Qui come ogni anno si ripete la rievocazione artistica della Natività attraverso la magia della sabbia.

Basta entrare per immergersi in una magica atmosfera in cui suggestione e bellezza colpiscono la fantasia di chi ammira il non convenzionale presepe con gruppi scultorei a grandezza naturale, creato da abili artisti della sabbia. Un presepe in perfetto stile classico a cui si aggiungono blocchi scultorei, dai riferimenti storici e di attualità per un viaggio nel tempo presentato dalle guide che accompagnano il visitatore durante il percorso spiegando tutte le fasi della costruzione e le tematiche delle sculture.

L’area ospita anche un colorato e vivace mercatino di artigianato con prodotti natalizi.

Orario Villaggio: da lunedì a venerdì 14.30 – 19.00; festivi e prefestivi: 9.30 – 20.00

Apertura vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019: 09.30 – 20.00

Ingresso gruppi e scolaresche: 10.30 – 12.30 tutti i giorni solo su prenotazione

Ingresso Presepe: 2 €. (escluso bambini al di sotto di cm 120)

Info: 331 5224196 – 338 6616407 www-icevillagerimini.it – info@presepedisabbiarimini.it

8 dicembre 2018 – 13 gennaio 2019

Rimini – spiaggia di Torre Pedrera, altezza bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Anche quest’anno sulla spiaggia presso il bagno 65 di Torre Pedrera splendide sculture di sabbia sono create grazie al lavoro degli artisti della sabbia diretti e coordinati dal Comitato turistico di Torre Pedrera. Alla sua dodicesima edizione il presepe, realizzato interamente con sabbia e acqua, la stessa con cui giocano i bambini d’estate, sarà proprio dedicato a loro. Dalle scene del presepe tradizionale, spunteranno i personaggi dei fumetti. A fianco del presepe, un’altra struttura accoglie un caratteristico mercatino con prodotti natalizi.

Nel periodo delle festività natalizie si terranno le consuete tombole sulla spiaggia, non mancherà l’animazione con Babbo natale e la Befana.

Orario: tutti i giorni dalle 9:15 alle 12:45 e dalle 14:30 alle 17.45. Ingresso libero

Aperture straordinarie prolungate durante le festività. Info: whatsapp 348/8702312

Facebook/Instagram: presepedisabbiatorrepedrera

dal 1° dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Rimini, Castel Sismondo Piazza Malatesta

Natale al Castello: la solidarietà nel cuore della città

16° Mostra dei Presepi dal Mondo

Una mostra di presepi unici ed originali realizzati in maniera artigianale dalle comunità migranti che risiedono nel territorio riminese e da artisti locali.

Nelle sale di Castel Sismondo, il tema della Mostra sarà “Viaggiare, incontrare, narrare”. Il viaggio come movimento necessario per uscire da sé stessi e incontrare l’altro, un’altra cultura, un altro modo di vivere la fede, un altro paese. Ogni incontro con l’altro, che è sempre diverso da me, è fonte di ricchezza e crescita reciproca. Incontro per capire non solo ciò che io posso dare, ma anche è soprattutto ciò che posso ricevere. Dunque, non solo una Mostra da vedere, ma un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che hanno preparato il lor presepe, ascoltare le loro storie, le favole che raccontano ai loro bambini, assaggiare i loro cibi. La mostra sarà inaugurata dal Vescovo Francesco.

È possibile prenotare visite guidate rivolgendosi a: migrantes©diocesi.rimini.it – cell. 329.9537234

Orario: tutti i giorni 9:30 – 12:30 15:30 – 19:00

8 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019

Rimini, ponte della Resistenza (Ponte dei Miracoli), San Giuliano Mare

Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con cappe sante, simbolo dei Cristiani, decorate con frasi bene augurali in oltre 60 lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella. La via Coletti, chiamata “La via luminosa”, conduce alla Sacra Famiglia fra gli Angeli del Ponte e le figure stilizzate dei Re Magi, realizzati da Salvatore Federici.

Momento clou dell’iniziativa sarà domenica 6 gennaio con la Sacra Rappresentazione della Natività con corteo navale Info: Associazione Ponte dei Miracoli

8 dicembre 2018 – 7 gennaio 2019

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare il presepe gigante interamente realizzato a mano, utilizzando legno, muschio e altri materiali.

Orario: sabato, domenica o, nei giorni feriali, dopo le ore 17.30. Possibilità di concordare la visita.

Info: 0541 390693 (info ore pasti); 320 6920653

16 dicembre 2018

Rimini, centro storico

Presepe vivente in centro storico

Il Presepe vivente è un gesto di memoria che da anni le scuole gestite dalla Karis Foundation propongono a tutta la città e i suoi ospiti. Inizia intorno alle ore 16.00 con l’allestimento dei quadri viventi nei pressi dell’Arco d’Augusto in un percorso di meditazione e contemplazione del Mistero della Natività nelle vie in centro storico.

Info: 0541.375002; 0541.375813

15 dicembre 2017

Rimini, Miramare

Presepe Vivente a Miramare – XVl edizione

‘Alzati, Giuseppe!’

La rappresentazione si svolgerà per le vie del quartiere con gli alunni, i genitori e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Miramare e della scuola dell’infanzia “Don Domenico Masi”, in collaborazione con il gruppo scout “Lupetti” e la parrocchia di Miramare. Il percorso riprende il cammino dei Re Magi, con la meraviglia che anima i personaggi del presepe tradizionale di cui San Francesco è stato l’inventore. Sulle orme di Giuseppe di Nazareth il Presepe Vivente di Miramare sfida i “tempi difficili”, per rilanciare un messaggio di speranza e fecondità.

Inizio alle ore 15:00

Info: www.presepemiramare.it

23 dicembre 2018

Rimini, Borgo Sant’Andrea

Presepe Vivente nel Borgo Sant’Andrea

Oltre 150 figuranti per il presepe vivente del Borgo Sant’Andrea a cui partecipano i bambini e gli adulti della comunità del quartiere. Il tema di quest’anno è ispirato a San Francesco, inventore del presepe. La rappresentazione si svolge nell’area di piazza Mazzini alle ore 15. Info: 0541 782212 (Parrocchia di San Gaudenzo)

25 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019

Rimini – Darsena

Presepe subacqueo

Alla nuova Darsena di Rimini il tradizionale Presepe del mare emerge dalle acque dando vita a uno spettacolo unico. Come ormai da tradizione, alle ore 17.00 del 25 dicembre viene portato a galla dai sommozzatori nella cerimonia di emersione del Presepe del Mare dalle acque prospicienti la Darsena, dove rimarrà a filo d’acqua per essere ammirato dal pubblico fino all’Epifania quando verrà nuovamente immerso. La cerimonia è resa possibile grazie alla collaborazione delle forze navali e della protezione civile. Info: 0541 29488

6 gennaio 2019

Rimini, ponte della Resistenza

Epifania sul Ponte

Sacra Rappresentazione della Natività e corteo navale con i Re Magi, che, a bordo di imbarcazioni, portano i doni alla barca del Bambino Gesù. L’evento, accompagnato da canti e fontane luminose, è realizzato dall’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazione della marineria di Rimini. A conclusione, la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulé e ciambella. Ore 16 circa. Da non dimenticare i presepi viventi che hanno luogo sulle splendide colline di Rimini, come quello di Montefiore e di Montescudo, dove i Borghi Medioevali diventano teatro naturale della rappresentazione della Natività.