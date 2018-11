Bologna si prepara al Natale e a un Capodanno a passo di danza

Il capoluogo emiliano nel periodo delle festività si riempirà di luci e magia. Il Natale a Bologna è un periodo magico e imperdibile; tutti i portici della città si animeranno grazie alla vivace energia natalizia. Tante bancarelle natalizie, addobbi colorati che decorano ogni angolo della città e profumi degli stand gastronomici da far venire l’acquolina in bocca, vi stanno aspettando. Numerosissimi sono gli appuntamenti ed eventi pre-natalizi che la città propone nelle piazze e sotto ai portici bolognesi, che quest’anno culmina in una rinnovata proposta per il capodanno 2018.

Per non arrivare impreparati al Natale e iniziare già a immergersi nello spirito natalizio, fino al 26 dicembre è d’obbligo una visita alla tradizionale Antica Fiera di Santa Lucia, il più antico mercatino natalizio dell’Emilia Romagna risalente al XVI secolo, che puntualmente torna a movimentare il portico dei Servi in Strada Maggiore: tutti i giorni dalle ore 9 alle 20, turisti e bolognesi avranno l’occasione di curiosare tra una miriade di bancarelle, in cerca del regalo perfetto per i propri amici o per se stessi, tra variopinti addobbi, statuette artigianali del presepe, candele e molto altro. E per riprendere le energie dopo tanto shopping natalizio, ci si può concedere sicuramente una dolce prelibatezza: tra torrone, zucchero filato, pinza ripiena di mostarda e panone bolognese, i buongustai non rimarranno delusi! Per chi, poi, volesse anche un “assaggio” di storia e tradizioni locali, nella Chiesa dei Servi sarà esposto uno scenografico presepe antico di statue in gesso dell’800, curato dal presepista bolognese Giorgetti Daniele.

Per restare sempre nel tema “regali natalizi”, potrete ammirare la tradizionale Fiera di Natale in Via Altabella, a fianco della Cattedrale di San Pietro. Situata nel cuore del centro storico di Bologna, pronta ad accogliervi fino al 6 gennaio dalle 9 alle 20. Potrete assaporare immancabili dolciumi, trovare innumerevoli idee regalo di ogni tipo con una vasta scelta tra articoli artigianali, accessori per l’abbigliamento, giocattoli e molto ancora.

Un altro appuntamento immancabile fino al 23 dicembre dalle 10 alle 20, presso Piazza Minghetti troverete il meraviglioso Villaggio di Natale Francese. Splendidi chalet in legno vi accoglieranno in una magica atmosfera tradizionale da villaggio natalizio. Potrete trovare prodotti gastronomici francesi come i deliziosi croissant, baguettes, biscotti, prelibati formaggi, spezie, vino e non mancheranno sicuramente l’oggettistica e articoli d’artigianato.

Come ogni anno, anche nel 2018 vi aspetta Regali a Palazzo, giunta ormai alla tredicesima edizione: la più importante vetrina del regalo natalizio di Bologna, vi propone prodotti artigianali di altissima qualità. Potrete trovare moda, oreficeria, benessere, artigianato artistico, tradizionale e design, enogastronomia tradizionale, a km 0 e Bio, editoria e cultura. Il Palazzo Re Enzo accoglie i migliori maestri artigiani che vi regaleranno esperienze uniche, animazioni e tanto altro ancora. Dal 6 al 9 dicembre laboratori artigianali, showcooking, performance teatrali, musicali e danzanti, mostre, sfilate di bellezza, presentazioni di libri alla presenza degli autori sono pronti a stupirvi e a lasciarvi colpiti. All’interno del palazzo potrete anche bervi un’ottimo aperitivo e per i vostri bambini non mancheranno animazioni e spettacoli con i burattini.

Anche nei centri storici di Imola e Castel Guelfo, da dicembre a gennaio non mancano bancarelle e stand con prodotti tipici del territorio. Mentre passeggerete per i mercatini natalizi, a Pietracolora, nella sera della Vigilia, ci sarà la rappresentazione itinerante del Presepe vivente per le vie del borgo e tra le botteghe degli antichi mestieri.

Non manca inoltre la grande musica: dal 29 al 31 dicembre il tradizionale balletto natalizio “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, nella rivisitazione del Balletto di Milano è di casa al Teatro Comunale di Bologna mentre al Teatro Duse il travolgente Harlem Gospel Choir porta in scena “Sings Their Best Hits” il 12 dicembre.

Parlando invece del capodanno: per salutare il 2018 ed accogliere il 2019 Bologna propone fin dal 28 dicembre un cartellone di eventi che si affianca alla tradizionale festa in Piazza Maggiore della notte del 31 e mette al centro il ballo in tutte le sue declinazioni. Dancin’Bo è il titolo del format completamente rinnovato che estende a cinque giorni i festeggiamenti per il Capodanno a Bologna con oltre 400 danzatori e più di 25 realtà tra scuole di danza, associazioni culturali e sportive, e compagnie professionali, in una kermesse che si articola in 16 diversi luoghi della città. Tutti potranno ballare e trovare il ritmo giusto per festeggiare il nuovo anno: lindy hop, tango, danza classica, valzer, hip hop,balli di gruppo, latino americani, folk, etnici e tradizionali. Il programma, ancora in corso di definizione, porta l’allegria e l’energia del ballo dal centro ai quartieri, toccando i luoghi simbolo della città, come i portici, le torri, Palazzo Re Enzo e Piazza Maggiore, ma anche spazi fuori dal centro storico, come il Mercato Sonato. Per la notte del 31 dicembre in Piazza Maggiore “Dancin’Bo” propone una grande festa da ballo con musica per tutti i gusti insieme ai dj degli storici club bolognesi.

Come da tradizione, in Piazza Maggiore, ci sarà invece il rogo del Vecchione. Un allestimento gigantesco che ogni anno, allo scoccare della mezzanotte, viene arso in un rogo tradizionale che sta a simboleggiare la fine di un anno e l’inizio di un nuovo capitolo. Il vecchione di quest’anno si declina in un’idea completamente nuova: un Vecchione “partecipato” costruito insieme durante tre giornate di laboratorio aperte a tutta la cittadinanza e alle scuole, in un percorso curato da Dipartimento educativo del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

Anche Imola offre un ricco calendario di eventi a tema e per il Capodanno; la Notte di San Silvestro è scandita dallo spettacolo pirotecnico e multimediale nella scenografica Rocca, mentre Pieve di Cento accoglie invece il nuovo anno il 1 gennaio, dalle 17.30, nella prestigiosa sede del Teatro Comunale Alice Zeppilli con il concerto “Libiamo ne’ lieti calici”.

Durante il periodo della befana, tra il 5 e il 6 gennaio, a San Matteo della Decima, ci saranno i Roghi delle Befane, composti con dei particolari fantocci di paglia alti circa dieci metri, che bruceranno per illuminare le campagne con degli spettacoli incantanti pirotecnici.

Per quanto riguarda invece le escursioni nei dintorni durante il periodo natalizio, Bologna ha anche pensato di organizzare un gita a bordo di un treno a vapore. L’8 dicembre sarà possibile salire a bordo della Transappenninica da Bologna centrale percorrendo un tratto fino a Porretta Terme. Il viaggio durerà due ore su uno storico treno a vapore tra le meraviglie innevate, valli e gole mozzafiato. I biglietti saranno acquistabili presso l’info point di Bologna Welcome o online sul sito, il costo è di 15 euro a persona andata e ritorno, il viaggio è gratuito per i passeggeri di età inferiore ai 12 anni.