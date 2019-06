Bruxelles – l’89° edizione della festa medioevale Ommegang dal 26 al 28 giugno 2019

Dove: Bruxelles

Dal: 26-06-2019

Al: 28-06-2019

Bruxelles fa un salto indietro nel tempo e rivive il periodo medioevale con la straordinaria manifestazione Ommegang, in programma dal 26 al 28 giugno 2019. Giunta alla sua 89° edizione, raduna 1400 figuranti tra cavalieri, acrobati, sbandieratori e artisti di strada per un trionfo di costumi e di folklore. Come spiega Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, “l’ Ommegang è uno degli eventi più attesi del Festival di Carlo V, rassegna di appuntamenti che proseguiranno fino al termine di settembre, dedicati alla storia rinascimentale di Bruxelles: un’epoca ricca e gloriosa che influenzò anche la produzione artistica ed ebbe in Bruegel uno dei suoi esponenti più importanti”.

Il termine Ommegang, che letteralmente significa “spostarsi” e “girare intorno”, indica una forma di processione medievale spettacolare tipica del Belgio, dei Paesi Bassi e della Francia settentrionale. Il festival di Bruxelles vuole proprio rievocare il suntuoso Ommegang offerto dalla città all’Imperatore Carlo V, in occasione del suo ingresso insieme al figlio, futuro Re di Spagna Filippo II, nel 1549.

Durante i tre giorni di festa, la città sarà animata da una serie di iniziative a tema medioevale, come la gara tra corporazione di balestrieri, giochi equestri, magie, giochi di prestigio; mentre nel Parc de Bruxelles verrà allestito un villaggio rinascimentale con mercato e attività per bambini.

Ma il momento clou dell’Ommegang sarà la sfilata, a cui si può assistere gratuitamente nelle serate di mercoledì 26 e venerdì 28 giugno: la carrozza di Carlo V, scortata da un corteo di guardie in uniforme a cavallo, partirà dal Parc de Bruxelles e passerà per la Residenza Reale di Place Royale e il quartiere del Sablon, dove si unirà alle corporazioni dei balestrieri, degli arcieri, degli archibugieri e degli schermitori. Proseguirà poi la sua parata lungo le vie del centro, fino a raggiungere la Grand Place, dove avrà luogo la rievocazione storica vera e propria, all’insegna di folclore, coreografie e performance mozzafiato, coordinate, per il quinto anno consecutivo, dal regista Giles Daoust.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.ommegang.be/.