Carinzia, terra di tradizioni, monti, neve, boschi e vallate. A Katschberg, stazione sciistica a 1700 metri, per tutto il periodo dell’Avvento si respira l’autentico spirito natalizio, lontano dalla frenesia e dal consumismo.

Da qui parte il Sentiero dell’Avvento, un percorso tra boschi innevati, baite illuminate e suonatori di cornamusa – basta un attimo per tornare bambini e immergersi nella magia del Natale.

Tra baite, luci e storie natalizie

Punto di partenza per raggiungere il Sentiero dell’Avvento è il Gasthof Bacher: da qui partono le slitte trainate dai cavalli che, in una ventina di minuti, arrivano alla baita Pritzhütte (se decidete di farla a piedi, calcolate circa 30-40 minuti). Il percorso, conosciuto come Sentiero degli gnomi (Wichtelweg), si snoda nel bosco ed è costellato da gnomi di legno, carrozze, renne, luci e installazioni fantasiose. L’impressione è quella di trovarsi in una favola di Andersen.

Dalla baita Pritzhütte parte il Sentiero dell’Avvento: ogni visitatore riceve una lanterna per illuminare il proprio cammino e una termos di thè caldo, da riempire durante il percorso. Inutile dirlo, ma al calare della sera è tutto più suggestivo. Lungo il sentiero, tra i canti di suonatori di cornamuse, si incontrano diverse stazioni: dal fienile antico dove si racconta un tema natalizio al laboratorio degli orsacchiotti per i bambini, passando per il fienile con gli animali e la baita con i prodotti di artigianato locale. Il percorso termina con la baita del silenzio, uno spazio pensato per chi cerca un momento di riflessione e solitudine. Chi ha un desiderio, prende un sasso dentro la casetta e lo porta nel cestino accanto al presepe di legno a grandezza naturale, per consegnarlo a Gesù Bambino.

Purtroppo quest’anno sarà possibile solo percorrere il Sentiero dell’Avvento: le baite rimarranno chiuse causa emergenza sanitaria, senza eventi.

