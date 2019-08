Chamonix – Operazione Montagna Responsabile, 7 settembre 2019

Dove: Chamonix

Dal: 07-09-2019

Al: 07-09-2019

Giunta alla 12° edizione, la giornata Operazione Montagna Responsabile è in programma per il 7 settembre 2019 a Chamonix. Organizzato da Lafuma, noto marchio di abbigliamento e accessori per gli amanti della natura e dei viaggi, l’evento è gratuito e aperto al pubblico. L’obiettivo è sensibilizzare sull’opportunità di salvaguardare e vivere la montagna in maniera rispettosa e sostenibile.

Come da tradizione, Operazione Montagna Responsabile 2019 sarà una giornata di azione concreta: i partecipanti, accompagnati da guide UPCA, raccoglieranno per strada i rifiuti. “Dalla prima edizione, 12 anni fa, sono state raccolte più di 28 tonnellate di rifiuti da migliaia di partecipanti, profondamente motivati e consapevoli” – sottolinea Renoud Menozzi, brand manager Lafuma. “Troviamo zaini, vecchi sci, racchette e guanti. Toccare con mano, letteralmente, quanto si possa far male alla montagna, credo sia il modo migliore per educare chi la frequenta e la ama ma poi non si fa scrupoli a lasciare sul territorio rifiuti e plastica”.

Lungo il percorso, nelle aree difficilmente accessibili e sulla Mer de Glace, verranno distribuiti degli speciali contenitori per i rifiuti, per consentire una pulizia profonda delle montagne. Nel centro di Chamonix sarà inoltre allestito un Villaggio aperto al pubblico, dove sarà possibile partecipare a workshop tematici gestiti in collaborazione con i partner locali.

Informazioni pratiche

Per partecipare all’Operazione Montagna Responsabile di Lafuma, basta recarsi al punto di ritrovo e registrarsi.

Ritrovo e registrazione presso UCPA, Chamonix: ore 7,30

Orario di partenza per i percorsi Eco-Hike: ore 8.00

Rientro: ore 15.00

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.lafuma.com