Click&drink: a Lignano si ordina direttamente dall’ombrellone

Voglia di un drink o di uno snack sotto l’ombrellone? A Lignano l’estate è smart e basta un click sul proprio smartphone per ordinare.

Dalla bibita fresca mentre si sfoglia la propria rivista preferita al gelato a metà pomeriggio, fino allo snack per il pranzo sotto l’ombrellone: la proposta food & beverage di Lignano è ricca e sfiziosa. Basta prenotare un ombrellone all’ufficio 11, un gazebo all’ufficio 10 o essere all’area Vip del bagno 2 di Lignano Pineta, per poter usufruire del servizio e vivere un’estate all’insegna del comfort e del relax.

Per un aperitivo, una cena o un after dinner con vista sul mare, la Terrazza a Mare, con i locali recentemente rinnovati, è una vera chicca. Il pesce servito è solo quello dell’Alto Adriatico, con proposte che vanno dalle grigliate di pescato del giorno alle gustose insalate di polpo, dalle colorate fantasie di verdure, ai profumatissimi risotti, come quello imperdibile ai frutti di mare. Non mancano le specialità di terra, oltre a un’eccellente lista di vini friulani per assaporare al meglio le eccellenze enogastronomiche di una regione tutta da scoprire, anche a tavola.

E la sera, per chiudere la giornata in un modo speciale, la Terrazza a Mare aspetta la clientela con un menù innovativoe una suggestiva apparecchiatura en plein air vista mare in terrazza. Per vivere il mare ogni istante, dalle prime luci dell’alba fino al calare della notte, e gustarlo attimo dopo attimo.