Con la Dead Sea Marathon vedi Israele di corsa

Esiste un modo molto originale ed emozionante per conoscere da vicino Israele, quello di percorrerlo di corsa. Il 1 febbraio 2019 si correrà la Dead Sea Marathon, un percorso tracciato interamente attraverso il Mar Morto, con panorami mozzafiato tra cristalli di sale e incantevoli scorci di deserto. La Dead Sea Marathon nasce come evoluzione della corsa di Ein Gedi, che per oltre trent’anni ha radunato decine di migliaia di appassionati ed è diventata un punto di riferimento per atleti dilettanti e professionisti da tutto il paese, rapiti dalla bellezza e dall’atmosfera di questi luoghi. A ricordo della corsa di Ein Gedi, il tracciato da 10 km sarà dedicato al ricordo di Tomer e Giora Ron, due appassionati corridori nati e cresciuti in questo kibbutz e tragicamente scomparsi in giovane età. La maratona è stata riconosciuta ufficialmente dalla Israel Athletics Association, grazie al cui supporto verrà organizzata per la prima volta la 50 km Israel Championship, l’unico evento di questo genere Israele.

Il principale appuntamento della gara sarà la corsa sull’argine che circonda la sponda meridionale del Mar Morto e rappresenta il confine naturale tra il lato israeliano e quello giordano; l’argine fa parte delle strutture dell’azienda Dead Sea Works e per la prima volta i runner potranno ammirare gli splendidi paesaggi finora accessibili solo agli impiegati dell’azienda. La corsa segue un percorso pianeggiante principalmente su ghiaia.