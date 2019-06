Crescita a doppia cifra per il mercato italiano in Israele

L’Italia ama lo Stato di Israele: secondo i dati diffusi dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, nel solo mese di maggio 2019 sono infatti giunti in Israele ben 14.000 turisti italiani, il 40% in più degli arrivi di maggio 2018. L’Italia è il 7° mercato mondiale nel turismo verso Israele e da inizio anno a ora sono 72.800 gli italiani che hanno deciso di scoprirne le bellezze. Confrontando questi dati con quelli dello stesso periodo del 2018, la crescita è stata del 34%: un risultato straordinario che conferma come l’Italia si annoveri tra i 5 mercati mondiali con il miglior trend di crescita.

“Continua a crescere l’interesse dei viaggiatori italiani verso Israele, attirati sempre di più da bellezze del posto, sport ed eventi oltre che da motivi di natura culturale. Il 2018 è stato un anno molto positivo per il turismo in Israele e l’Italia si è confermata un mercato chiave per la destinazione con 150.600 arrivi, in aumento del 40%. – afferma Avital Kotzer Adari, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo – Proprio in questa stagione il calendario di eventi, settore che attira sempre più turisti, incorona Tel Aviv quale regina indiscussa del 2019: dal 14 al 18 maggio ha ospitato la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest ed è stata sotto i riflettori non solo per la movida e la vivacità culturale che la caratterizza, ma anche per il respiro internazionale e gli artisti che ha ospitato.

E sono pronti una serie di eventi che sicuramente attireranno una miriade di turisti. Gli appassionti di Jazz potranno poi ascoltare performance staordinarie assistendo alla seconda edizione del New Orleans Festival di Tel Aviv dal 20 al 22 giugno con artisti provenienti da tutto il mondo che avrà luogo sia all’interno del TAM, Tel Aviv Art Museum, sia per tutta la città con concerti gratuiti all’aperto. A Gerusalemme invece, dal 13 al 20 giugno, sarà la creatività la vera protagonista, grazie al ritorno della “Jerusalem Design Week” e del conosciutissimo Festival delle Luci che avrà luogo dal 26 giugno al 4 luglio. E ancora: per gli appossionati del buon vino a fine luglio il museo di Israele ospiterà la XVI edizione del Festival del Vino. Tante le possibilità di collegamento dall’Italia a Israele con oltre 90 voli diretti a settimana da Milano Malpensa e Bergamo Orio Al Serio, Venezia, Roma, Napoli con la novità del volo bisettimanale da Catania a Tel Aviv, operato da Sun d’Or – EL AL. Le opportunità di partire alla scoperta di Israele, dunque, non mancano. Una volta a destinazione, i turisti potranno scoprire Israele, dalla verde Galilea all’incontaminato deserto del Negev, dalle spiagge della affascinante Cesarea e del suo straordinario parco archeologico subacqueo, fino alla preziosa Akko, alla scoperta di siti unici al mondo come Masada, alle pendici del Mar Morto, e Gamla, nell’affascinante Golan.