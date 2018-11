Da Emirates Skywards un’app per prenotare il taxi

Emirates Skywards ha lanciato un’applicazione – Emirates Skywards Cabforce – grazie alla quale sarà possibile prenotare un taxi. L’app è stata sviluppata in collaborazione CarTrawler ed è la prima del suo genere al mondo. L’applicazione è un compagno di viaggio mobile che offrirà ai suoi membri fidelizzati un servizio di trasporto economico ed efficiente in 27 paesi e 117 città in tutto il mondo. I soci potranno accumulare miglia Skywards Miles su ogni corsa prenotata attraverso l’applicazione Emirates Skywards Cabforce. L’app consente ai membri di prenotare taxi privati, autovetture e minibus sicuri e affidabili a loro piacimento

L’app offre preventivi a prezzo fisso, pagamento online sicuro con carta di credito e ricevute elettroniche per ogni viaggio. L’applicazione Emirates Skywards Cabforce è scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS o Android. I membri del programma fedeltà possono utilizzare l’applicazione Emirates Skywards Cabforce collegando il proprio account di appartenenza Emirates Skywards al proprio profilo Cabforce. I soci avranno la possibilità di prenotare selezionando la loro compagnia preferita, controllare l’ora di arrivo stimata della loro corsa e visualizzare la tariffa stimata e le Miglia Skywards che guadagneranno alla fine del loro viaggio. I membri guadagneranno 1 miglio Skywards per ogni 2 dollari o l’equivalente speso per ogni viaggio. Le miglia Skywards verranno accreditate entro 48 ore dal completamento del viaggio. L’applicazione consente inoltre agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale con amici e familiari durante la corsa. L’applicazione di Emirates Skywards Cabforce integra l’app Emirates in cui i membri possono controllare il saldo delle miglia Skywards, lo status di livello e altre offerte riservate ai membri nella rinnovata sezione Skywards di Emirates.