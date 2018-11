Dieci App per un Perù senza complicazioni

Nell’intraprendere le avventure di un viaggio in Perù, ci sono esperienze di cui non è proprio possibile fare a meno. Che si voglia pianificare il proprio viaggio senza dimenticare le principali attrazioni o si desideri conoscere i migliori itinerari per campeggiare, il Perù mette a disposizione di tutti un’ampia gamma di applicazioni all’avanguardia per non perdersi il meglio della destinazione.

Organizzare il proprio itinerario è sempre molto eccitante ma può risultare complicato quando si tratta di una destinazione ricca di attrattive come il Perù. Per semplificare la vita dei viaggiatori che si accingono a scoprire la destinazione, PromPerù ha messo a disposizione due app semplici e gratuite. Perù Travel, premiata come una delle migliori applicazioni a livello internazionale ai “The AppTourism Awards”, è una guida ricca di informazioni utili e dettagliate per creare il proprio itinerario di viaggio e organizzarlo senza dimenticare niente. Il proprio programma di viaggio sarà a portata di mano durante tutto l’itinerario, e sarà possibile condividerlo con i propri amici o creare una selezione personalizzata di esperienze, servizi ed eventi. Recentemente è stata lanciata anche Perù Brochure, un’app che contiene una serie di opuscoli di destinazione, suddivisi per aree d’interesse, con tante curiosità e approfondimenti interessanti sulle mete che ci si appresta a visitare. L’applicazione è disponibile in italiano e permette di scaricare le brochure direttamente sul proprio dispositivo, così saranno sempre disponibili, anche offline.

Se il trekking o l’alpinismo sono le passioni di un crescente numero di viaggiatori, in Perù sono disponibili le applicazioni giuste per godersi le escursioni in piena tranquillità. Perù Natural, creata dal Sernanp in collaborazione con PromPerù e Mincetur, aiuta gli escursionisti a raccogliere informazioni dettagliate su orari, tariffe e attività di 16 aree naturali protette del territorio peruviano. Gli avventurieri che hanno dubbi su dove campeggiare in Perù non dovranno più preoccuparsi grazie a Perù Camping, realizzata da Hi-Tec in collaborazione con il fotografo peruviano Walter Wust. Qui sono disponibili tutti i migliori percorsi per campeggiare, dalla costa alla foresta peruviana, e consigli di esperti sull’abbigliamento e l’equipaggiamento più adatto ad ogni luogo. Con GPS Mobiwia non sarà più possibile perdere l’orientamento in escursione: l’app mostra infatti posizione, segnale, velocità, altitudine, inclinazione, movimento e stato della batteria permettendo di individuare le proprie coordinate su mappa e di condividerle.

L’identità nazionale e le manifestazioni culturali sono l’anima del Perù, così espressioni e creazioni artistiche e il Patrimonio Culturale Materiale e Immateriale della Nazione sono rese accessibili dall’app del Ministero della Cultura, Agenda Cultural – MINCU. Qui si trovano informazioni su musei, esposizioni e manifestazioni culturali di tutto il Paese. Anche la lingua Quechua è simbolo della tradizione culturale peruviana e PromPerù, con la collaborazione dell’Academia Mayor de Lengua Quechua, ha progettato un’applicazione per rendere questo linguaggio ancestrale alla portata dei viaggiatori. Grazie ad Habla Quechua, imparare le basi e conoscere la storia della lingua preincaica sarà un gioco da ragazzi.

Per gli amanti della gastronomia, Jumping Lomo è una guida che permette di conoscere i migliori ristoranti del Paese, secondo l’ubicazione geografica dell’utente ed un ranking che mostra i migliori 20 locali della zona. L’app dispone di una chat interattiva e di una sezione news ricca di notizie e commenti sulle esperienze gastronomiche degli utenti. Mesa 24/7, permette di procedere a prenotazioni online di ristoranti a Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Tacna, Chiclayo e Pucallpa direttamente dal proprio smartphone o tablet. Inoltre, è possibile consultare preventivamente menù, foto e accedere ad esclusive promozioni. Si trova gratis per Android e IOS. Imparare passo per passo a preparare la bevanda nazionale peruviana non è mai stato così semplice con Pisco Perù che, oltre a fornire ricette per gustare il pisco, permette agli utenti di comprendere come la storia del celebre distillato rappresenti anche una storia di mescolanza culturale tra popoli.