In bilico tra Umbria, Toscana e Lazio, Orvieto sorge su una rupe di tufo e si trova nel cuore di una delle zone più belle di Italia. Nei dintorni della “città alta e strana”, come veniva chiamata nel Medioevo, si trovano borghi antichi, laghi incontaminati, paesaggi mozzafiato e un ricco patrimonio artistico-culturale.

Se avete in programma un soggiorno a Orvieto, prendetevi il tempo per esplorare i suoi dintorni – qui trovate i tre luoghi da non perdere.

Civita di Bagnoregio

Civita di Bagnoregio è una sorta di Orvieto in miniatura: come la sua sorella maggiore, è abbarbicato su uno sperone di tufo. Si raggiunge a piedi da Bagnoregio, percorrendo un suggestivo ponte sospeso, e appena arrivati al borgo si ha l’impressione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo. In equilibrio precario, aggrappata a uno sperone sul punto si sgretolarsi, Civita conta solo una manciata di abitanti – e da qui il soprannome “Città che muore”. Perdetevi tra gli anfratti e le viuzze del borgo, e ammirate la vista spettacolare su tutta la Valle dei Calanchi.

Ficulle

A venti minuti da Orvieto si trova Ficulle, piccolo borgo medioevale famoso in tutta Italia per il suo artigianato. Soprannominato il “paese dei cocciari”, ovvero di coloro che lavorano l’argilla per costruire i cocci, Ficulle è anche rinomato per la produzione di olio. Il centro storico conserva un’atmosfera e architetture tipicamente medioevali. A soli 5 km si trova il Castello della Sala (XII secolo) dove vengono prodotti vini di prestigio internazionale.

Lago di Bolsena

Il lago di Bolsena è il lago vulcanico più grande d’Europa e il quinto d’Italia. Le coste alternano uliveti, vigne, campi coltivati: scegliete uno dei tanti itinerari disponibili per esplorare il lago da vicino. Sulle sue acque si specchiano alcuni borghi caratteristici, come quello di Bolsena e Capodimonte, sovrastato dalla possente Rocca Farnese. Il lago di Bolsena è interamente balneabile e in estate si possono praticare sport acquatici come kayaking, sci nautico, windsurf, barca a vela e canottaggio.

