Dolomiti per tutti!

Un’ estate a 360 gradi al cospetto delle Pale di San Martino.

Archiviata la lunga stagione dello sci, a dare il via ufficiale all’estate tra le Pale di San Martino è stata l’apertura dei rifugi alpini (Rosetta, Pradidali, Velo della Madonna, Canali e Mulaz aperti ufficialmente a partire dal 16.06.2018, qualcuno anche prima), raggiungibili attraverso sentieri, ferrate e in alcuni casi con gli impianti di risalita (scopri le tessere Dolomiti EasYgo e Dolomiti Summer Card per l’utilizzo di impianti e trasporti).

Ma le Dolomiti non sono solo alta quota e la vacanza in Trentino accontenterà anche il desiderio di avventura degli amanti delle due ruote, che ai piedi delle Pale troveranno itinerari mountain bike, percorsi enduro, tracciati downhill e un nuovissimo pump track che ospiterà l’unica tappa italiana del Red Bull Pump Track World Championship (25.08.2018). L’estate porterà anche altre due novità: una ferrata didattica nella Valle del Vanoi e il ponte tibetano nella Val Noana, località già nota agli amanti del canyoning.

Anche le famiglie scopriranno ai piedi delle Dolomiti un ambiente ideale, con percorsi semplici e accessibili anche in passeggino, come il Tour delle Muse Fedaie, nel cuore del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino.

Per maggiori informazioni: Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza Passo Rolle, Primiero e Vanoi info@sanmartino.com Tel. 0439768867