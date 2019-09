Ecco il primo sito per scegliere e prenotare ristoranti con menù segreto

In un’epoca dove esistono tante applicazioni di prenotazione ristoranti o di consegna di pasti a domicilio molto simili tra loro, finalmente sembra nascere qualcosa di veramente originale e che potrebbe rivoluzionare per sempre il settore food: un sito per scegliere e prenotare ristoranti con menù a degustazione segreto. L’idea di Menù Secret: stupire con le degustazioni a sorpresa dei migliori ristoranti. L’idea di portare in Italia questa nuova tendenza già in voga all’estero è balenata nella mente di un trentenne pavese accortosi della tendenza attuale dei ristoratori di fascia medio-alta di proporre dei menù degustazione a sorpresa, dove il cliente resta all’oscuro di ciò che mangia fino a quando non si trova il piatto in tavola. Da qui l’intuizione di catalogare online su menusecret.it l’elenco di tutti i ristoranti con menù e degustazioni a sorpresa che offrono questo particolare ed interessantissimo format gastronomico.

Come è stato l’inizio di questa tua attività innovativa legata al mondo della ristorazione?

“All’inizio ho svolto personalmente gran parte del lavoro per cercare di dare forma a questa nuova idea di startup innovativa nel settore food, occupandomi in prima persona della realizzazione del sito, della grafica e del marketing, sacrificando praticamente tutto il tempo libero che avevo a disposizione. Infatti svolgendo anche un lavoro da dipendente a tempo pieno come impiegato amministrativo mi trovai costretto a concentrare tutte le attività legate a questo nuovo businessalla sera e nei weekend, rinunciando a parecchie ore di sonno e vacanze. Poi per fortuna sono riuscito a trovare alcuni bravissimi collaboratori che ho convinto a entrare in squadra. Il progetto Menù Secret, nato quasi come una scommessa, sembra essere subito piaciuto al pubblico facendo registrare migliaia di prenotazioni fin dalle primissime settimane di lancio e, incrociando le dita, se il trend dovesse continuare di questo passo, sicuramente sarà un’enorme successo” commenta il fondatore.

Come funziona Menù Secret e come si può trovare un ristorante con menù segreto?

“A prima vista si nota subito come il sito web di Menù Secret sia semplice e intuitivo. E’ possibile effettuare una ricerca dei ristoranti con menù a sorpresa filtrando per città o per specialità. Gli chef danno quindi soltanto piccole indicazioni riguardanti il percorso degustativo e il cliente, se incuriosito, prenota. Semplice no? Per ogni menù sono comunque riportate alcune informazioni importanti come la presenza di allergeni, il prezzo, luogo e orari del ristorante ed eventuali recensioni lasciate dai clienti”.

Un inizio di successo per una startup innovativa nel mondo dei ristoranti e del food.

“Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti per questo progetto, soprattutto dall’estero, in particolare da aziende inglesi e tedesche operanti nel mondo del web e della tecnologia. A oggi, in questa fase dove ora ci troviamo, l’aiuto di un partner finanziario sarebbe di grande aiuto. Soprattutto perché questa start-up è stata avviata con pochissimi mezzi, investendo gran parte dei miei risparmi e degli stipendi percepiti dal lavoro di impiegato che per il momento ho scelto di non abbandonare. Nonostante i corteggiamenti ricevuti, abbiamo preferito temporeggiare prima di prendere in considerazione eventuali offerte d’investimento di partner stranieri in quanto preferiremmo ci fosse qualche imprenditore italiano a puntare su di noi. Crediamo fortemente che l’Italia possa ricoprire un ruolo di leadership nel settore food a livello mondiale e ci dispiacerebbe dover cedere la nostra impresa a qualche società straniera, come spesso succede, ma siamo ottimisti, sicuramente il nostro appello verrà ascoltato”.