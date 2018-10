Emirates arriva a quota 1.000 film sul sistema di intrattenimento a bordo

Gli appassionati di cinema che viaggiano su Emirates oggi hanno ancora più scelta, in quanto ICE, il premiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates, raggiunge un nuovo traguardo offrendo oltre 1.000 film – più di qualsiasi altra compagnia aerea. I film si aggiungono ai set TV box e alla musica, offrendo ai clienti oltre 3.500 canali di intrattenimento on demand.

Il catalogo film ampliato offre oltre 2.000 ore di intrattenimento, equivalenti a 119 viaggi sul volo A380 più lungo, da Dubai ad Auckland. È disponibile su oltre 80 velivoli e comprende oltre 500 hit di Hollywood e 600 film mondiali, per soddisfare la clientela diversificata e globale di Emirates. Emirates acquista contenuti da tutti i principali mercati cinematografici del mondo e offre film in 44 lingue.Emirates garantisce anche ai suoi viaggiatori più giovani una vasta selezione di film per bambini e canali TV. Oltre a oltre 75 film Disney e Marvel, ci sono oltre 50 canali TV, tra cui Cartoon Network, Nickelodeon, CBeebies e Disney Channel.

Oltre 170 velivoli sono dotati di programmi TV in diretta con eventi sportivi tra cui la Champions League, l’NBA e, più recentemente, la Ryder Cup, oltre ai canali di notizie della CNN, BBC World, Al Arabiya e NHK. Il Wi-Fi è disponibile su oltre il 99% della flotta Emirates e i clienti di tutte le classi possono usufruire di 20 MB di dati gratuiti.

