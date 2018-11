Emirates porta a casa cinque premi ed è “Best Airline in the World”

Emirates ha fatto incetta di premi questa settimana, con vincite in più paesi, dalla Russia al Belgio passando per gli Emirati Arabi Uniti: una testimonianza della costante offerta di esperienze di viaggio per la sua clientela diversificata e il suo impegno nell’investire in prodotti innovativi che garantiscono ai suoi clienti voli migliori. Emirates è stata nominata “Best Airline in the World” e “Best Airline in Middle East” ai prestigiosi ULTRA (Ultimate Luxury Travel Related Awards) 2018. Grazie al voto di oltre 500.000 lettori delle riviste di viaggi The Telegraph Ultratravel UK e Ultratravel Middle East, i premi riconoscono i migliori fornitori di esperienze di viaggio di lusso al mondo. Sir Tim Clark (nella foto, al centro), presidente della compagnia aerea Emirates, ha ricevuto i premi durante una cerimonia tenutasi a Dubai nell’iconico hotel Burj Al Arab Jumeirah. Alla cerimonia hanno partecipato membri importanti nel settore viaggi.

In Russia, Emirates è stata premiata per l’eccellenza operativa e l’eccezionale servizio clienti, quando ha ottenuto due prestigiosi premi come “Migliore compagnia aerea internazionale” all’ottavo National Geographic Traveler Awards 2018 e “Migliore compagnia aerea mediorientale” presso il Business Traveller Russia e CIS Awards 2018. Alla cerimonia dei National Geographic Traveler Awards hanno partecipato personalità del settore e giornalisti di tutta Europa. All’inizio di questa settimana, in Belgio, Emirates è stata nominata “Best Long Haul Airline 2018” ai Travel Magazine Awards 2018. Alla cerimonia hanno partecipato 700 personalità del settore, professionisti dei viaggi e giornalisti.

Negli ultimi 12 mesi, Emirates ha continuato a perseguire il suo claim, “fly better”, elevando l’esperienza del cliente attraverso significativi miglioramenti ai suoi aerei Boeing 777 e A380. La compagnia aerea ha investito 150 milioni di dollari per rinnovare la Business Class e riconfigurare la flotta di Boeing 777-200LR. Sull’A380, la nuova Onboard Lounge di Emirates continua a stupire i clienti con le sue finiture moderne e posti a sedere più larghi.

Emirates gestisce una moderna ed efficiente flotta composta da 270 velivoli, tutti Airbus A380 e Boeing 777. La compagnia aerea ha continuato a espandersi a livello internazionale e oggi vola verso 159 destinazioni in 85 paesi, collegando passeggeri e facilitando il commercio in tutto il mondo attraverso il suo hub di Dubai.