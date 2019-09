Emirates Skywards vola a 25 milioni di iscritti

Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, taglia il traguardo dei 25 milioni di iscritti.

Per celebrare questo importante risultato, la compagnia offre sconti e sorprese per i suoi membri. Saranno previsti sconti del 25% su upgrade e biglietti premio su voli selezionati da e per Dubai; tariffe speciale Cash + Miles sui voli Emirates e flydubai e uno sconto del 25% sull’acquisto e la donazione di miglia.

I traguardi di Emirates Skywards

Negli ultimi 18 mesi, Emirates Skywards ha aggiunto cinque milioni di iscritti in tutto il mondo, con una media di 277.777 ogni mese, 9.259 ogni giorno e più di sei membri ogni minuto. Il Regno Unito continua a guidare la classifica dei primi 5 con 3,2 milioni di iscritti; seguono gli Stati Uniti con 2,3 milioni, l’Australia con 1,9 milioni, l’India con 1,8 milioni e gli Emirati Arabi Uniti con 1,7 milioni.

Il programma fedeltà di Emirates conta 157 partner in tutto il mondo, tra cui 15 compagnie aeree che volano verso 2.000 destinazioni, 12 co-brands finanziari e sette partner di scambio di punti che coprono 31 paesi. Emirates Skywards collabora inoltre con oltre 100 marchi alberghieri e due aggregatori online, fornendo accesso a 30 milioni di immobili e camere in tutto il mondo.

Tre le nuove partnership strette negli ultimi due mesi – con Marriott Bonvoy, Chase Ultimate Rewards e Bicester Village Shopping – che evidenziano la crescita esponenziale e l’ampio fascino del programma sia a livello globale che regionale.

Proprio nell’ultimo esercizio finanziario 2018-19, i membri Skywards di 185 paesi hanno riscattato 1,2 miliardi di Miglia al Dubai Duty Free e 6.431 membri hanno riscattato 77 milioni di Miglia per 10.344 biglietti per importanti eventi sportivi e culturali a livello globale. Altre centinaia di migliaia hanno goduto di upgrade, hanno utilizzato Cash + Miles per prenotare voli su Emirates e flydubai e ottenere biglietti premio.

Le offerte celebrative di Emirates Skywards saranno disponibili sul sito emirates.com.