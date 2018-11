Engadin St. Moritz, safari su nevi impeccabili

Con l’apertura a gennaio della famigerata pista Hahnensee, che collega i comprensori di Covatsch e Corviglia, gli sciatori possono percorrere in una giornata mozzafiato lo Snowsafari engadinese e gustare le ottimali condizioni delle piste da sci, preparate e mantenute con tecniche all’avanguardia e a basso impatto ambientale.

La discesa da sogno dell’Alta Engadina è una nera lunga nove chilometri che inizia con ampi pendii aperti e termina in un bosco fiabesco e innevato. È l’apprezzato coronamento di un’emozionante giornata sul Corvatsch, se al termine della discesa si decide di prendere il bus navetta gratuito “Hahnensee-Express” e di tornare a Surlej, oppure la meravigliosa via di collegamento per continuare lo Snowsafari tra i comprensori di Corvatsch e Corviglia. La pista Hahnensee per offrire un’ottima esperienza e performance agli sciatori necessita di un innevamento abbondante e di un’attenzione specifica. Per questo motivo la sua apertura non è prevista quasi mai prima di metà gennaio.

Snowsafari, alla scoperta delle piste più belle dell’Engadina

Partenza ideale per il Safari sulla neve è la stazione Sils Furtschellas del Corvatsch. Da qui si raggiunge la stazione a monte Corvatsch a 3.303 metri di quota e si scivola lungo i pendii fino alla leggendaria pista dell’Hahnensee, che scende verso St. Moritz con vista sui laghi dell’Alta Engadina. Arrivati a St. Moritz Bad si prende la funivia Signal per risalire nel comprensorio del Corviglia e sciare fino a Piz Nair e Trais Fluors in direzione Marguns. Dopo aver gustato una selezione di piste e di nevi uniche, lo Snowsafari continua scendendo fino a Celerina. Qui si può decidere se proseguire l’avventura andando a fare l’ultima discesa sulla pista del ghiacciaio della Diavolezza (opzione consigliata ad esperti sciatori non ancora stanchi) o se tornare a Sils Maria. Un servizio di transfer gratuiti assicura gli spostamenti agli sciatori.

Piste di alta qualità

In Alta Engadina la produzione di neve programmata si studia e si applica in una logica di sostenibilità ambientale, con attenzione all’ottimizzazione dell’uso delle risorse energetiche e idriche. Ad occuparsene sono persone del posto che conoscono profondamente il loro territorio e che abbinano alle competenze tecniche, le conoscenze naturalistiche dei versanti e delle piste. Le acque di montagna vengono recuperate in gran parte in un lago artificiale perfettamente inserito nel contesto ambientale di Corviglia, riducendo i consumi dell’acque di acquedotto. Il lago viene riempito senza l’ausilio di pompe, che per il bilancio ecologico dell’innevamento rappresenta un importante vantaggio sostenibile. In entrambi i comprensori di Corvatsch e Corviglia, una rete moderna di lance e cannoni spara-neve, comandati da sistemi digitali computerizzati, creano sulle superfici un manto nevoso di qualità naturale, mentre la preparazione della neve viene affidata a speciali gatti delle nevi che minimizzano emissioni inquinanti e sonore e sono progettati per muoversi “in punta di cingoli” sulle preziose nevi locali. I gatti della nuova generazione hanno un’altra caratteristica speciale: sono dotati dello Snowsat, un sofisticato sistema digitale che, rilevando le condizioni de terreno e lo spessore del manto nevoso al centimetro, consente una gestione ottimizzata dell’innevamento artificiale e dei mezzi battipista, riducendo consumi energetici, idrici e di carburante per la circolazione dei mezzi sulle piste. Al termine della giornata di sci, la flotta di mezzi esegue la battitura secondo uno schema operativo che ottimizza gli spostamenti e i percorsi e, mentre esegue la battitura, verifica lo spessore della neve nei vari punti della pista, informando la stazione operativa delle necessità di incrementare lo spessore della neve con i cannoni solo dove serve. Riducendo quindi gli sprechi di energia e acqua allo stretto necessario, i consumi di carburante e le emissioni in atmosfera.