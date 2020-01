Vette innevate, natura incontaminata, aria pura e tranquillità: la regione di St. Moritz è il posto giusto per chi vuole trascorrere San Valentino ad alta quota. Dalle cene in baita ai percorsi in sci, la Svizzera Engadina offre tante proposte a tutti gli innamorati in cerca di un soggiorno romantico.

Qui trovate alcune idee per il vostro San Valentino ad alta quota.

Cena al Mouttas Muragl

Con i suoi 2456 metri di altitudine, la montagna Muottas Muragl è il set romantico per eccellenza nella Svizzera Engadina. A coronarlo c’è l’hotel ristorante di montagna Romantik Hotel Muottas Muragl, dotato di una grande terrazza, due ristoranti panoramici e 16 romantiche camere. Dal 13 al 15 febbraio 2020 il pacchetto Speciale San Valentino offre una notte in camera doppia Palü con colazione a buffet e un romantico menu di San Valentino di 4 portate più champagne in camera all’arrivo, viaggi illimitati con la funicolare rossa e l’uso gratuito dei mezzi pubblici in Alta Engadina, al costo di CHF 659 per due persone. Da qui parte la famosa pista da slittino: 20 curve per 4,2 chilometri e un dislivello di 718 metri, che gli innamorati potranno percorrere stretti stretti.

Vasca Jacuzzi sulla montagna Berghaus Diavolezza

Per un San Valentino ad alta quota all’insegna del relax, regalatevi un bagno nella Jacuzzi sulla terrazza soleggiata del ristorante di montagna Berghaus Diavolezza. Quando cala la sera, potete poi proseguire con una cena al Ristorante Bellavista con terrazza panoramica. E per chi la mattina volesse svegliarsi e sciare sulle piste, la Berghaus Diavolezza dispone di camere doppie. Si può anche fare sci alpinismo sul percorso tracciato Diavolezza Challenge che dalla stazione a valle arriva fino in cima.

Una cena speciale

Un altro modo speciale di festeggiare San Valentino in Engadina è con una bella camminata serale nel bosco lungo il sentiero illuminato da lanterne, che in circa 30 minuti dalla stazione a valle Furtschellas arriva al ristorante Kuhstall. Questo locale immerso nella natura propone piatti semplici e caserecci e, tempo permettendo, grigliate sulla terrazza esposta al sole. In alternativa alla camminata potete prendere il gatto delle nevi o lo slittino.