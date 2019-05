ERGO Assicurazione viaggi: svelato il nuovo brand

Il logo rosso di ERGO, già sinonimo di assicurazioni di qualità in più di 30 paesi nel mondo, diventa protagonista anche in Italia: dal 7 maggio, infatti, la compagnia di assicurazioni viaggi ERV, nata nel 1907 e presente nel nostro paese dal 2007, si è allineata definitivamente all’immagine del proprio azionista di riferimento, assumendo la denominazione ERGO Assicurazione Viaggi, accompagnata dal nuovo marchio.

Contestualmente alla release del brand è stato pubblicato, con una nuova grafica, il sito www.ergoassicurazioneviaggi.it che trasmette immediatamente i valori della compagnia, orientata a supportare i suoi partner e i suoi assicurati, semplificando la gestione degli imprevisti che possono capitare nel corso di un viaggio. Attraverso l’utilizzo di icone e di immagini emozionali, unite ad un sapiente gioco di colori, la nuova immagine, ripresa anche dai canali social e sui materiali promozionali offline, invita gli utenti a lasciarsi ispirare dalle numerose proposte disponibili, potendo contare su un valido alleato, pronto a intervenire in caso di necessità. L’impostazione generale è stata studiata per offrire la massima chiarezza e completezza delle informazioni, associate ad una navigazione veloce ed intuitiva, in linea con le prescrizioni della Insurance Distribution Directive (IDD), la direttiva europea che dallo scorso mese di ottobre disciplina la distribuzione dei prodotti assicurativi.

“L’operazione di rebranding – dichiara Dario Giovara, direttore generale di ERGO Assicurazione Viaggi– nasce dalla volontà di potenziare l’immagine globale del marchio ERGO e dimostra l’interesse della compagnia verso il mercato italiano. Ci aspetta un periodo ricco di novità, a tutto vantaggio dei nostri partner e degli assicurati. A titolo di esempio cito l’implementazione del nuovo servizio di customer care, che ha già avuto un impatto positivo sul tasso di soddisfazione degli utenti”.

Daniela Panetta, direttore commerciale (nella foto di apertura), aggiunge: “Accanto alle polizze viaggio consolidate, come Assistenza e Spese Mediche, Annullamento e Speciale Nozze, stiamo lanciando delle coperture specifiche per gli operatori turistici, come la garanzia contro il fallimento dei fornitori dei servizi che compongono i pacchetti di viaggio, inedita in Italia, e la nuova versione della polizza RC Professionale. Nel corso dell’anno abbiamo in programma anche la revisione di alcune polizze e il potenziamento di nuove aree commerciali”.

Il brand ERGO Assicurazione Viaggi sarà veicolato da una campagna di comunicazione differenziata in funzione dei target e dei canali di riferimento, nella quale si sottolineerà anche la continuità con il passato. A parte il nome, infatti, tutti gli altri riferimenti della società rimangono invariati, comprese l’esperienza e l’affidabilità della compagnia che per prima al mondo ha inventato le polizze viaggi, scrivendone la storia fino ai giorni nostri.