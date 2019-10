Ferrara in bicicletta: arte, natura e libertà

Città nobile e rurale, di terra e di acqua, sorta intorno a un guado del fiume Po. Raffinata corte rinascimentale che conserva il fascino umanistico della città ideale. Le sue geometrie invadono le tele di De Chirico. Nei suoi ampi viali risiede il silenzio metafisico. Andiamo alla scoperta di questa elegante cittadina gustandoci il piacere di una giornata all’aria aperta. Niente ciceroni con l’ombrellino in mano o noiose audioguide nei musei, nello scrigno degli Estensi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ci si immerge nella storia pedalando, tra il labirinto di viuzze, incroci, piccoli scorci della zona medievale e dei luoghi ebraici, in mezzo al verde dei suoi ampi parchi, lungo il perimetro delle mura che cingono la città e la guida ti passa anche a prendere in bicicletta!

Ciclisti nel Parco Giorgio Bassani.

LA CITTÀ DELLE BICICLETTE, CAPITALE ITALIANA DELLE DUE RUOTE

Conosciamo Emanuela Mari, la nostra guida turistica per un giorno. Di buon mattino è già nella hall del nostro B&B Hotel, pronta per partire con un gruppetto al femminile di cui faccio parte alla scoperta della città. Manca solo da scegliere la bici, ma a Ferrara ce n’è per tutti i gusti: bici da corsa, mountain bike, bici da signora col cestino, nuove fiammanti, vecchie arruginite… Già, perché qui la bicicletta più che un mezzo è un vero e proprio stile di vita! I cartelli agli ingressi urbani non mentono: Ferrara città delle biciclette. La capitale italiana delle due ruote, in cui l’utilizzo di questo mezzo da parte degli abitanti è addirittura tra i più alti d’Europa e già solo questa cosa ti fa venire voglia di noleggiarne una per confondersi tra i residenti nel piacere della pedalata. Ci dice Emanuela che, secondo una stima, ogni famiglia ferrarese ha almeno tre biciclette, anche perché mai, quando se ne acquista una nuova, si butta quella vecchia. Insomma, a Ferrara la bicicletta è un po’ come il pane e, si sa, anche il pane raffermo può essere utilissimo!

E se, come dice un vecchio proverbio, ogni testa ha il suo cappello, ogni ferrarese ha la sua bicicletta e oggi anche noi siamo ciclomunite e, nonostante la mattinata po’uggiosa, partiamo indossando un sorriso raggiante alla conquista delle piste ciclabili dei dintorni. Sulle strade la fanno da padroni ciclisti di ogni tipo: signore di una certa col sacchetto della spesa o il cagnetto nel cestino, uomini distinti in giacca e cravatta, spericolati ragazzini con la testa chissà dove che affiancano sportivi muniti di ogni accessorio tecnico, ma anche vecchietti curvi che, nonostante l’età, non mollano la loro bicicletta, perché l’importante è iniziare a pedalare… e poi basta poco e si va. Detto ciò non resta che partire e… chi ha voluto la bicicletta, pedali!

GLI ITINERARI CICLABILI FERRARESI

La provincia di Ferrara è un palcoscenico ideale per gli appassionati di escursioni e vacanze facili in bici in cui è possibile pedalare quasi tutto l’anno, gustandosi l’emozione che il silente procedere della bicicletta è capace di dare, lungo itinerari che diventano veri e propri viaggi nella cultura della città e del suo territorio, tra cui la pista ciclabile Delta Po, una delle ciclovie più lunghe d’Italia che fa sognare cicloviaggiatori provenienti da tutta Europa. Oltre 600 km si snodano in 44 itinerari per il cicloturismo che partono dai monumenti medievali e i palazzi rinascimentali del centro di Ferrara, inserita nella rete europea Cities for Cyclists, e si diramano verso il territorio circostante, tra rasserenanti campagne punteggiate da castelli e residenze di campagna, le cosiddette “delizie” estensi, attraversando paesaggi diversi ma sempre orizzontali che agevolano la pedalata anche per chi è un po’ fuori allenamento.

44 roadbooks, le “mappe da manubrio” sono scaricabili dai vari siti web del cicloturismo e si possono consultare comodamente dagli smartphones e e sono disponibili gratuitamente presso gli uffici informazioni di tutta la provincia anche in formato cartaceo per essere sempre a porta di mano, anzi di manubrio, essendo previsti di pratici fori pensati apposta per essere installati.

Ognuno di essi riporta mappe, dettagli altimetrici, distanze e indicazioni precise, nonché punti di ristoro, noleggiatori e riparatori di biciclette: dei veri e propri navigatori per chiunque decida di scoprire le bellezze ferraresi accompagnato da un senso impagabile di libertà. I cicloturisti possono usufruire delle biciclette gratuite presso gli alberghi o recarsi nei vari punti di noleggio e contare su un servizio di navette per il trasporto di bici e bagagli.

Indirizzi utili

Informazione Accoglienza Turistica all’interno del Castello Estense di Ferrara. Feriali e festivi dalle 9.00 alle 18.00. Tel. 0532 209370/299303, www.ferrarainfo.com, infotur@provincia.fe.it

Noleggio biciclette/riparatori e servizi vari per cicloturisti

www.ferrarainbici.it/p/149/noleggio-bici.html

Mappe e Roadooks itinerari in bici a Ferrara e provincia

www.piste-ciclabili.com/comune-ferrara

Testo e foto di Scilla Nascimbene