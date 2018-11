Fidenza (PR) – Le Filippine traslocano al Fidenza Village fino al 25 novembre

Dove: Fidenza (PR)

Dal: 22-11-2018

Al: 25-11-2018

Le Filippine stanno diventando sempre più interessanti per il pubblico italiano e internazionale e sempre più creano occasioni per farsi scoprire. L’ultima vede l’ente del turismo delle Filippine collaborare con Fidenza Village, il villaggio dello shopping a un’ora da Milano e Bologna: accomunate da un DNA che vede la promozione turistica e la creazione di esperienze memorabili come propri valori imprescindibili, le Filippine saranno presenti a Fidenza Village fino al 25 novembre con informazioni e sorprese per gli ospiti del Villaggio.

Un’occasione per scoprire tutto sulla destinazione che ha colorato di allegria e divertimento il sud est Asiatico, tanto da fare del divertimento il suo slogan, e un’opportunità per raccogliere informazioni e offerte messe a disposizione da Singapore Airlines e da i Viaggi del Mappamondo, per visitare ognuna delle 7600 isole… o quasi.

“Oltre informare, il nostro obiettivo è di coinvolgere e divertire il pubblico come solo nelle Filippine si riesce a fare. E’ impossibile quando si viaggia nell’arcipelago non essere trascinati dall’entusiasmo e dai sorrisi di qualsiasi persona si incontri per strada – dice Attilia Bossi, rappresentante dell’Ente del Turismo delle Filippine in Italia – Siamo felici di essere presenti a Fidenza Village con dei partner di lunga data come Mappamondo e Singapore”.

“Da diversi anni, da specialisti dell’Estremo Oriente, puntiamo su questa destinazione che registra una crescita costante delle richieste e dell’interesse da parte dei viaggiatori italiani, grazie anche alla facile e al tempo stesso interessante combinabilità con metropoli come Singapore – dichiara Andrea Mele amministratore delegato Mappamondo -. Siamo dunque molto onorati di condividere con il dipartimento del Turismo delle Filippine questa iniziativa, così come altre nel recente passato, dedicate alla promozione delle enormi potenzialità turistiche del Paese che offre, principalmente ma non solo, alcune delle più belle spiagge e delle più belle isole dell’intero Sud Est Asiatico”.

“Singapore Airlines è entusiasta di collaborare con l’Ente del Turismo delle Filippine per far conoscere ai consumatori italiani l’offerta turistica di questa destinazione che coniuga tradizione, sostenibilità ambientale e una natura incontaminata. Grazie al nostro network Manila, Cebu, Davao, Clark e Boracay sono ad un passo da Singapore e raggiungibili attraverso un viaggio confortevole grazie alla nostra flotta di ultima generazione” sottolinea Teck Hui Wong, General Manager Italy di Singapore Airlines.

“In quanto destinazione turistica di shopping, Fidenza Village è lieta di sposare questa iniziativa a supporto dell’Ente del Turismo delle Filippine – dichiara Silvia Tagliaferri, Tourism Director presso Fidenza Village – In un ambito fortemente competitivo come quello turistico, fare sistema con partner di rilievo quali Le Filippine, Singapore Airlines e I Viaggi del Mappamondo dando loro la possibilità di intercettare il nostro bacino di ospiti sia domestici che internazionali è un caso virtuoso che ci rende particolarmente felici”.