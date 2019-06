Gallipoli – TramontOlive, Beatrice Rana darà voce a un pianoforte in legno d’ulivo il 1 luglio

Dove: Gallipoli (LE)

Dal: 01-07-2019

Al: 01-07-2019

Lunedì 1 luglio: la pianista Beatrice Rana suonerà in un uliveto malato di xylella in agro di Gallipoli. L’appuntamento prende il nome di “TramontOlive” e anticiperà di qualche giorno la III edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera, fondato e diretto dalla stessa pianista con il sostegno dell’assessorato all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, in programma a Lecce dal 5 al 7 luglio. Per l’occasione la giovane e pluri-premiata musicista darà voce allo strumento Fazioli “OLIVE”, esclusivo pianoforte interamente rivestito da una raffinata essenza di legno d’olivo .

“Portare il Fazioli OLIVE in un campo di ulivi flagellato dalla xylella è un momento di riflessione sull’identità del Salento e dei suoi abitanti, riflessione verso le sorti di questa pianta che ha segnato la storia non solo gastronomica di un territorio. Pensiamo all’olio lampante che all’inizio del Novecento ha illuminato le capitali d’Europa”, spiega Beatrice Rana “Tanti artisti hanno dato il loro contributo a questo triste fenomeno e quando mi sono trovata di fronte al pianoforte OLIVE, che ha peraltro una voce straordinaria, è stato immediato pensare alle campagne del Salento”.

“Un pianoforte di legno in mezzo a un campo di ulivi. C’è forse qualcosa di più forte di un’immagine come questa? No, non in questi giorni, non in una terra come il Salento, la Puglia, che porta in petto la piaga della xylella. Una malattia subdola che ha piegato alberi e persone” – dice Loredana Capone, assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. “Gli ulivi sono i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni. Per tutto questo sarà bellissimo lunedì vedere un’artista straordinaria come Beatrice Rana dare voce alla voglia di riscatto di un popolo che oggi assume la forma della lotta contro la xylella. Sarà l’auspicio alla vita nuova, quella che insieme semineremo, giorno dopo giorno, perché chi viene dopo di noi possa raccoglierne i frutti”.

Il Fazioli “OLIVE” suonerà poi nel Chiostro dell’Antico Seminario di Lecce la sera del 6 Luglio, nel concerto di ClassicheFORME in cui Beatrice Rana dividerà il palcoscenico con il suo Maestro Benedetto Lupo e i percussionisti Simone Rubino e Andrea Toselli.

Il luogo preciso di “TramontOlive” sarà comunicato nei prossimi giorni sul sito https://www.classicheforme.com/ . L’evento sarà gratuito.