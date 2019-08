Gita fuori porta a Bosco Arcadia, nel cuore dell’Otrepò pavese

Per chi passa l’estate a Milano, il Bosco Arcadia a Pancarana è la meta ideale un weekend fuori porta. Si tratta di un’area boschiva di ben 84 ettari nel cuore dell’Oltrepò Pavese, costeggiato dal percorso ciclabile VenTo e dalla Strada dei vini e dei sapori.

Fino a poco fa, Bosco Arcadia giaceva in uno stato di abbandono. A riqualificare quest’area e a renderla un punto di riferimento per tutti gli amanti del verde, ci ha pensato Piero Almangano con la sua famiglia. “Per chi ama la natura non c’è niente di più mortificante che vedere un’area demaniale dalle mille potenzialità completamente oscurata” spiega Piero. Ecco perché quando la Regione Lombardia ha emanato il bando “10.000 ettari di boschi multifunzionali”, non ci ha pensato due volte a presentare il proprio progetto. Dopo il via libera della Regione, negli anni l’area è stata bonificata con impegno e passione, tanto che la discarica a cielo aperto si è trasformata in un vero angolo di paradiso in cui svolgere qualunque attività a contatto con la natura.

Grazie al lavoro di Piero, la zona è rifiorita nel pieno rispetto della biodiversità. Sono state seminate più di 74mila piante, tra cui pioppi, salici, querce, sambuco pallon di maggio. Di conseguenza, sono comparse anche tante specie animali che da tempo non si vedevano più: aironi, daini, fagiani, lepri e volpi.

Perchè visitare il Bosco Arcadia

Una visita al bosco multifunzionale Arcadia è un’ottima occasione di scoprire l’Oltrepò Pavese e le sue bellezze naturalistiche, spesso sottovalutate. Tra i suoi sentieri immersi nel verde (per un totale di 8km) si possono fare piacevoli passeggiate, una sana corsetta o una pedalata lungo il percorso Vento. Non mancano gli itinerari a cavallo, le aree attrezzate per il picnic e regolarmente vengono organizzati eventi di ogni tipo, sia sportivi che culturali. Al Bosco Arcadia è inoltre possibile organizzare feste e pranzi in un ambiente salubre e stimolante.

L’acceso è gratuito ed esiste un solo e unico divieto: i veicoli a motore non possono entrare.

Come raggiungerlo

Il bosco Arcadia è a 20 minuti di macchina dal casello di Casei Gerola dell’autostrada A7. Uscendo dal casello seguire le indicazioni per Silvano Pietra, Corana e Cervesina, passando oltre raggiungete Pancarana dove sono presenti i cartelli per il bosco. Sempre a 20′ c’è il casello di Casteggio Casatisma dell’autostrada A21. Uscendo dal casello seguite le indicazioni per Bastida Pancarana, passando oltre raggiungete Pancarana dove basterà seguire la segnaletica apposita.

Parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze del Bosco.

Per maggiori informazioni, consultate il sito: https://arcadiabosco.com/