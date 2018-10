È giunta alla terza edizione “Elementi, i volti dell’impasto”, la competizione itinerante ideata da Molino Vigevano per trovare ed eleggere il miglior pizzaiolo professionista d’Italia. Dopo Napoli e Roma, il 12 novembre la manifestazione approda a Milano, negli spazi di FeelingFood, per l’ultima tappa che culminerà nella sfida finale tra i dieci pizzaioli selezionati nelle tre città italiane.

“Elementi si sta sempre più affermando tra le iniziative di riferimento nel mondo della pizza”, racconta Fabrizio Lo Conte, amministratore delegato di Molino Vigevano, storico marchio italiano di farine parte del Gruppo Lo Conte. “Obiettivo di questo progetto è promuovere una cultura d’eccellenza intorno a uno dei piatti icona della tradizione italiana. Pur nella sua semplicità, un’ottima pizza è sempre il risultato dell’unione di materie prime di qualità con le conoscenze e la tecnica del pizzaiolo”.

La tappa milanese di Elementi prenderà avvio con la selezione dei tre pizzaioli che completeranno la rosa dei finalisti. Come a Napoli e a Roma, gli sfidanti si cimenteranno nella prova sugli impasti crudi, dei quali dovranno riconoscere la forza della farina usata, le ore di lievitazione e l’idratazione, e un blind taste test per individuare il tipo di impasto, di latticini e pomodori usati. Dalle 18.30 le porte di FeelingFood apriranno al pubblico che, in attesa di vedere i finalisti all’opera, avranno la possibilità di “mettere le mani in pasta” guidati da Aurora Zancanaro, esperta di panificazione e artefice del micropanificio milanese Le Polveri, insieme a Valentina Ricci, voce di Radio Deejay. Trevigiana, laureata in chimica, Aurora Zancanaro decide dopo l’università di dedicarsi alla sua passione per la panificazione aprendo un micropanificio a Milano che in breve tempo diventa una vera e propria bottega delle migliori farine. Protagonista assoluto del workshop gratuito sarà il grano Risciola, prezioso grano antico dalle proprietà nutritive uniche, al centro di un’importante iniziativa di recupero e valorizzazione promossa da Molino Vigevano. Accompagnata dalla simpatia della speaker Valentina Ricci, Aurora Zancanaro guiderà i partecipanti in un percorso, che coinvolgerà tutti e cinque i sensi, alla scoperta di come preparare il pane artigianale tradizionale a base di farina Risciola, gustoso e povero di glutine, con metodi di panificazione naturale. La prova conclusiva di Elementi vedrà i dieci finalisti impegnati a creare la perfetta pizza gourmet, bilanciando i sapori degli ingredienti da loro scelti con quelli selezionati dalla giuria. A decretare la migliore proposta, sotto la guida della presentatrice ed esperta Tania Mauri, saranno il pizzaiolo Matteo Aloe (Pizzeria Berberè), lo chef Matteo Monti (Ristorante Rebelot) e i giornalisti enogastronomici Enzo Vizzari, Roberta Abate e Niccolò Vecchia. Oltre ad eleggere il migliore pizzaiolo professionista d’Italia 2018, la giuria consegnerà il premio Moretti Forni.

Una manifestazione dedicata alla pizza non potrà che concludersi con una degustazione a essa dedicata attraverso quattro diverse proposte firmate Antonio Caputo della pizzeria Cocciuto, locale situato nel nuovo distretto della moda di via Tortona dove in poco tempo si è conquistato un posto di primo piano tra le migliori pizzerie a Milano. Le degustazioni saranno abbinate al vino Joyful durante una serata di festa e intrattenimento.

Alla realizzazione dell’evento collaborano: Così Com’è, marchio specializzato in pomodorini freschi di altissima qualità nato dall’esperienza di Finagricola, azienda leader nel panorama ortofrutticolo italiano; Latticini Orchidea, tra i più antichi marchi nell’ambito delle eccellenze casearie campane, simbolo di una tradizione tramandata da oltre cento anni; Joyful, moderna linea di vini mossi, di delicata effervescenza e fragranza che giocano sul frutto e su una leggera bollicina che gli dona slancio e freschezza; Moretti Forni, leader internazionale nella produzione di forni statici per pizzeria, pasticceria e piccola panetteria.