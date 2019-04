Il sito delle crociere si rinnova

Siete patiti delle crociere? Il motore di ricerca Crocieralastminute.com si presenta con una veste rinnovata e un nuovo sito web con contenuti e informazioni aggiornati in tempo reale per offrire ai viaggiatori italiani un’esperienza unica nella ricerca della loro crociera dei sogni; queste novità e soprattutto la semplicità di navigazione del sito contribuiscono a rendere il motore di ricerca per crociere un punto di riferimento nel mercato italiano.

Il sito nasce nel giugno 2015 dall’esperienza pluriennale nel settore crocieristico del suo fondatore Fabio Pizzo e in poco tempo è riuscita a imporsi come una delle migliori start up del settore, sviluppando una piattaforma web dedicata interamente al mondo delle crociere, ottimizzata e modellata sulle specifiche esigenze del mercato Italiano. Il risultato, è una piattaforma ricca di contenuti e prodotti, molto “user friendly”, in grado di guidare il cliente alla prenotazione in pochi click sfruttando tecnologie all’avanguardia e offrendo un servizio d’assistenza di livello.