In questi giorni di isolamento, il pensiero corre spesso agli ultimi viaggi svolti, a quelli rimandati e a quelli sognati. In attesa di poter riempire di nuovo lo zaino o la valigia e andare alla scoperta del mondo, però, possiamo muoverci con la fantasia, grazie ai film di viaggio che raccontano storie di avventure, sfide e scoperta: ne abbiamo raccolti alcuni per voi.

Wild (2014)

Diretto da Jean-Marc Vallèe e interpretato da Reese Whiterspoon, il film racconta la storia vera di Cheryl Strayed, che decide di ritrovare un senso alla sua esistenza percorrendo in solitaria il Pacific Crest Trail, sentiero di oltre 1600 chilometri lungo le catene montuose della West Coast americana. Tra incontri e pericoli, attimi di disperazione e di incommensurabile bellezza, il cammino diventa per Cheryl un’occasione di rinascita.

Il cammino per Santiago (2010)

Il film, scritto e diretto da Emilio Estevez, segue il percorso del medico americano Thomas Avery lungo il Cammino di Santiago, sulle orme del figlio Daniel che proprio durante il pellegrinaggio ha perso la vita. Viaggio di elaborazione del lutto, di scoperta e di incontro con altre solitudini, Il cammino per Santiago porta a interrogarsi sulla differenza tra “la vita che viviamo e quella che scegliamo di vivere”.

Everest (2015)

Everest racconta la storia vera della tragica spedizione sul monte Everest del 10-11 maggio 1996, durante la quale persero la vita otto alpinisti. Diretto da Baltasar Kormàkur, il film segue la salita in vetta dei gruppi di alpinisti guidati da Rob Hall e da Scott Fisher, mettendo in luce la gestione troppo “turistica” e affollata del percorso, ma anche l’amore per la montagna e la dedizione di sherpa e guide.

Tracks – Attraverso il deserto (2013)

Quattro dromedari e un cane. Questi sono stati i compagni di viaggio che nel 1977 hanno accompagnato la giovane Robyn Davidson nella sua impresa: l’attraversamento del deserto australiano per 2700 chilometri, da Alice Springs fino all’Oceano Indiano. Il film, diretto da John Curran, racconta la sua storia, una vicenda reale di viaggio e superamento dei propri limiti fisici ed emotivi.

I diari della motocicletta (2004)

Nel 1952, un giovane medico 22enne e un suo amico decidono di viaggiare per tutta l’America Latina in sella a una moto. L’amico si chiama Alberto Granado, il medico è Ernesto Guevara e il film si ispira ai diari di viaggio giovanili del “Che”, quando percorse il continente latinoamericano toccando con mano le disparità sociali ed economiche e le condizioni di povertà in cui viveva gran parte della popolazione. Il film è stato diretto da Walter Selles.

Into the wild (2007)

Scritto e diretto da Sean Penn e interpretato da Emile Hirsch, Into the wild è diventato un cult tra i film di viaggio: accompagnati dalle musiche di Eddie Vedder, si segue infatti il percorso del giovane idealista Chris McCandless negli Stati Uniti e in Alaska. Fortemente critico verso la società capitalista, Chris rinuncia infatti a tutti i suoi averi e si mette alla ricerca di una vita più autentica e vera. Il film è basato sul libro Nelle terre estreme di Jon Krakauer, che ricostruisce la vera storia di Chris.

