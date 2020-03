L’India è un paese che stupisce per le sue tradizioni, la sua religiosità e le sue contraddizioni. Se volete toccare con mano l’essenza e l’unicità di questo Paese, non perdetevi l’Holi Festival, la manifestazione indiana più famosa, colorata e folle.

La storia dell’Holi Festival

Conosciuto in tutto il mondo, l’Holi Festival è un rito religioso dalle origini antichissime. Rappresenta un momento di purificazione, di perdono e di rinascita; simboleggia la vittoria del bene sul male. Le scritture Hindu e Veda raccontano che un potente re demone di nome Hiranyakshyap era diventato praticamente indistruttibile a causa di un dono concessogli dalla divinità Brahma. Hiranyakshyap era arrivato a considerarsi un dio e imponeva a tutti di adorarlo. Suo figlio Prahlad, tuttavia, era un devoto di Vishnu e rifiutava di adorare suo padre. Di conseguenza Hiranyakshyap chiese a sua sorella, il demone Holika (dal suo nome deriva la parola ‘Holi’), di aiutarlo a liberarsi di Prahlad. Poiché Holika era immune al fuoco, salì su una pira ardente con Prahlad in braccio per bruciare vivo suo nipote. La devozione di Prahlad a Vishnu, tuttavia, lo salvò, mentre il demone bruciò a morte. Per questo motivo l’Holi ha inizio ogni anno con l’accensione di un falò con l’effigie di Holika.

Dove e quando

Oggi l’Holi Festival è diventato un evento internazionale, riprodotto in altre parti del mondo, seppure con differenti modalità. Rimane comunque l’India la patria indiscussa di questa festa. In particolare nella zona dell’Uttar Pradesh, ovvero tra Nuova Delhi e Agra, dove si trova il Taj Mahal, l’Holi Festival si manifesta in tutta la sua energia. In ogni angolo di questa terra, gli indiani si scatenano in strada senza freni, tra lanci di colore, danze, canti, preghiere, riti sacri e riti profani. A differenza del resto del Paese, qui l’Holi Festival dura un’intera settimana.

La data di inizio della festa dei colori cambia a seconda degli anni, ma è sempre verso la fine dell’inverno: cade infatti all’avvicinarsi dell’equinozio di primavera in un giorno di plenilunio. Per il 2020 è fissato il 10 marzo.

Sul numero 278 (marzo 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 27 febbraio, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato all’India durante l’Holi Festival.

Qui trovate invece maggiori consigli di viaggio.