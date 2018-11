Intersect by Lexus inaugura la sua terza sede a New York

Amate la Grande mela e siete cultori del marchio Lexus? Allora l’iniziativa del luxury brand del marchio delle tre ellissi fa per voi. Dopo il successo di Tokyo e Dubai apre a New York nel cuore del Meatpacking District la terza sede di INTERSECT BY LEXUS, uno spazio culturale unico per vivere l’esperienza del brand e mostrare gli elementi che rendono Lexus un Luxury Lifestyle brand riconosciuto a livello mondiale.

Il nuovo INTERSECT by Lexus di Manhattan con i suoi 16.500 metri quadrati sarà ora il più grande spazio innovativo al mondo, realizzato da Masamichi Katayama di Wonderwall, il designer di interni di fama mondiale che ha già seguito la realizzazione dei progetti a Tokyo e Dubai. Lo spazio è distribuito su tre piani, ognuno con un’identità diversa. Al piano terra sarà presente l’area Café, la boutique CRAFTED FOR LEXUS ed un’area dedicata ai concept dei modelli e agli elementi ispirati al design Lexus. Al secondo piano, sarà presente il ristorante INTERSECT BY LEXUS – NYC ed una Lounge con il Cocktail Bar, mentre al terzo piano si potrà assistere ad eventi dedicati, mostre d’arte, proiezioni di film ed altre attività in linea con i valori del brand Lexus.

Come per le sedi di Tokyo e Dubai, INTERSECT BY LEXUS – NYC inviterà gli artisti a collaborare a una programmazione esperienziale che coniuga lo spazio innovativo, la città e i cinque pilastri fondamentali del Brand: design, tecnologia, ospitalità, intrattenimento e cibo. Ogni programma “interseca” aspetti della cultura su più livelli e offre momenti creativi ed eccezionali alla città.

RISTORANTE di INTERSECT BY LEXUS

Il ristorante all’interno di INTERSECT BY LEXUS offrirà una cucina ricercata per offrire agli ospiti un’esperienza unica in un’atmosfera raffinata ma informale. Il programma a rotazione ‘Global Chefs-in-Residence’ permetterà a INTERSECT BY LEXUS di introdurre un nuovo concetto di ristorazione con uno chef diverso ogni quattro-sei mesi, ognuno dei quali sarà selezionato in collaborazione con l’impero della ristorazione Union Square Hospitality Group di Danny Meyer. A inaugurare il ristorante di INTERSECT BY LEXUS è lo chef Gregory Marchand che ha costruito la sua notorietà culinaria con il Frenchie Restaurant a Parigi e il Frenchie Covent Garden a Londra. Il suo menu sarà caratterizzato da piatti della cucina francese, trasformati per infondere i sapori dei ristoranti, chef e paesi che ha incontrato durante la sua carriera. Adiacente alla sala da pranzo si trova un Cocktail Bar ed una Lounge. Il programma di cocktail si ispirerà alle stagioni, con creazioni esclusive e classici aggiornati, accompagnato da un attenta selezione di birra e vino.

DESIGN

Il design di INTERSECT BY LEXUS è realizzato seguendo la cura ai dettagli della lavorazione artigianale dei maestri Takumi del Brand, seguendo questa filosofia, il designer Katayama ha trasformato lo spazio in tre livelli distinti con personalità corrispondenti. Come in tutte le location precedenti, la sede di New York presenta elementi caratterizzanti di INTERSECT BY LEXUS a livello globale, ma anche elementi che richiamano la città che lo ospita. Elementi distintivi come un espositore da parete con oltre 1.200 modelli di auto in miniatura, un’installazione artistica a due piani con parti storiche dei veicoli Lexus e paraventi in bambù ispirati alla griglia Lexus sono gli elementi in comune con le sedi di Tokyo e Dubai.