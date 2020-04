Il Festival dei libri e della musica Rovigoracconta lancia un nuovo progetto online, aperto a tutti quanti. #iononmifermo nasce dalla voglia di ricominciare, di affrontare il futuro che ci aspetta partendo dalla condivisione di idee, visioni e stimoli concreti. Secondo gli organizzatori del Festival, per ripartire al meglio è fondamentale metterci in moto ora con la mente, attraverso il pensiero positivo e costruttivo.

Sono già tanti i giornalisti, scrittori, registi, creativi ed esperti del mondo del lavoro che hanno aderito al progetto #iononmifermo, inviando i loro video e le loro idee.

Ecco alcuni nomi, a cui se ne stanno aggiungendo molti altri:

Alessandra Tedesco – speaker Radio24

Anna Martellato – scrittrice

Elisa Nicoli – scrittrice e regista di documentari

Fabio Genovesi – scrittore

Francesca Corrado – scrittrice

Ilaria Gaspari – scrittrice e filosofa

Mariangela Pira – giornalista Sky TG24

Marta Perego – giornalista e presentatrice TV

Matteo Bussola – scrittore e fumettista

Paola Barbato – scrittrice

Paolo Franceschini – comico, ciclista e speaker Radio KissKiss

Sebastiano Zanolli – autore, manager, advisor ed esperto gestione del cambiamento

Ma chiunque può partecipare a #iononmifermo. Si può condividere un’idea per il futuro prossimo, raccontare qualcosa che si sa fare e che si conosce bene, una grande passione o il proprio lavoro, una visione positiva da mettere a disposizione degli altri per far crescere nuovi stimoli. I video verranno poi condivisi sui canali FB e IG di Rovigoracconta.

Le nuove date di Rovigoracconta 2020

Organizzato dall’Associazione Liquirizia, il festival culturale Rovigoracconta prende una scelta coraggiosa e controcorrente per questa settima edizione. La manifestazione, infatti, non si ferma ma viene posticipata di qualche mese: appuntamento quindi nel centro storico di Rovigo ad agosto 2020, da venerdì 28 a domenica 30, per una tre giorni di cultura, musica e idee. Tra gli ospiti non mancheranno importanti scrittori, saggisti, intellettuali, cantanti e musicisti per tutti i gusti. Quest’anno più che mai Rovigoracconta vuole essere una grande festa, un momento di comunità e condivisione che aiuti le persone a tornare a sognare.