Itinerari e Luoghi n. 286 dicembre 2020 – gennaio 2021

Editoriale: In equilibrio

È un periodo complicato, da qualsiasi punto di vista lo si consideri. Viaggiare in questo momento è praticamente impossibile. Al momento di andare in stampa, con notizie in continuo aggiornamento, sembra che aumentino le zone dove gli spostamenti saranno sempre più limitati. Al di là di ogni considerazione il pensiero corre a presidi sanitari insufficienti per ospitare chi non sta bene, ai ragazzi che non possono andare a scuola, a chi non riesce a lavorare. In questi momenti è importante non perdere l’equilibrio e sviluppare empatia verso chi subisce più di altri questa situazione. Il Covid 19 ci ha colti impreparati e le conseguenze sulla nostra società sono pesanti e senza confini.

Non è facile in queste condizioni “costruire” una rivista che parla di viaggi e turismo, ma Itinerari e Luoghi ha nel suo DNA l’attitudine a guardare sempre avanti. Non si tratta di essere ottimisti a buon mercato ma di avere la consapevolezza che tutto questo passerà; il Covid è una spallata forte a tante nostre certezze e impone una presa di coscienza sulle fragilità troppo spesso offuscate da una velleitaria onnipotenza che l’uomo tecnologico ha ostentato verso Madre Natura.

La famiglia di Itinerari e Luoghi ha affrontato con energia, forza e determinazione la prima ondata di Covid mettendo tutto l’impegno per contribuire a dare linfa vitale a un mondo, quello del turismo, in evidente difficoltà. Quando lo spettro della seconda ondata appariva ormai ben definito e vicino è arrivata per noi la notizia peggiore. Improvvisamente ci ha lasciati Leonardo Vesely, una colonna della famiglia: mente colta, anima gentile, cuore sensibile; occhi curiosi, desiderosi di conoscenza di luoghi e persone. Leo era lo spirito di Itinerari perché anche nei momenti più complicati non ha mai perso il sorriso.

“Gli itinerari si raccontano con delicatezza e discrezione, senza svelare tutti i segreti perché il viaggiatore ama sognare prima di scoprire”… Parlava pensando a voi lettori ma in fondo raccontava se stesso. Ho appreso della sua “partenza” mentre camminavo sospeso tra cielo e mare in uno dei luoghi più belli del mondo e l’ho salutato da quel Paradiso.

In questo numero di Itinerari e Luoghi, aspettando tempi migliori per mettersi in viaggio, potrete trovare storie e racconti che stimoleranno immaginazione e programmi del prossimo futuro. Itinerari è un contenitore prezioso che torna sempre utile nel tempo e il numero che saluta questo “indimenticabile” 2020 darà il benvenuto a un 2021 sicuramente migliore.

E allora ecco per voi sei viaggi: splendide camminate partendo dalla valle di Tramonti per cogliere l’essenza della Costiera Amalfitana più discreta e silenziosa;

ciaspolate a due passi dal cielo dell’Appennino Tosco-Emiliano per vivere la montagna di antichi boschi, piccoli rifugi e storie di giovani che trovano qui la loro strada;

e poi l’energia barocca di Catania che riscopre spazi vitali dove un tempo era l’industria a

disegnare il futuro;

il trionfo della montagna pura nella Valle del Chiese, lontani da impianti di risalita immersi nella natura e sulle vie bianche ideali per ciaspolate, sci alpinismo, scalate su cascate di ghiaccio e voli in parapendio;

e infine un’ampia finestra austriaca dal Tirolo segreto e dei suoi artigiani,

alla Carinzia degli angeli di Villach e del campanaro di Klagenfurt.

Un caro saluto a tutti e un buon viaggio speciale al nostro Leo.

Il Direttore

Enrico Caracciolo

