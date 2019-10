Itinerari Pocket Travel Guide: arrivano a Milano e Venezia le prime app di carta

Complete, pratiche, curiose e tascabili: arrivano a Milano e Venezia le Pocket Travel Guide, le prime guide turistiche fruibili sia su carta che online, perfette per tutti i viaggiatori.

Gli amanti del cartaceo, infatti, potranno sempre portarla con sé: la Pocket Travel Guide è più piccola di uno smartphone e sta comodamente nel taschino! Chi invece preferisce il digitale potrà utilizzare il QR code per ritrovare sul proprio cellulare tutte le informazioni e avventurarsi liberamente alla scoperta della città.

Le Pocket Travel Guide nascono dalla collaborazione tra Itinerari e luoghi, storica testata di viaggi che da 25 anni promuove un turismo sostenibile, e le guide Viatoribus, che dal 2014 raccontano con passione l’essenza storica, culturale e umana del territorio.

Gli autori sono Travel Storyteller, giornalisti viaggiatori, che sperimentano in prima persona tutte le informazioni contenute nelle guide, garantendo la massima affidabilità.

Le Pocket Travel Guide sono in distribuzione a Milano e Venezia al costo di 2 euro attraverso totem-distributori meccanici (e non elettrici, per garantire l’eco-sostenibilità) posizionati in punti strategici, uffici turistici, edicole e/o strutture turistico ricettive. Il progetto prevede la copertura di 25 località italiane entro il 2020.