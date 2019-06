Kufsteinerland: i giardini delle erbe per ritrovare il benessere

Nella regione tirolese Kufsteinerland i ritmi si rallentano mentre la stanchezza lascia spazio al relax, complice la natura ancora intatta che abbraccia questi luoghi. Incastonata tra l’Alto Adige e la Baviera, questa terra è perfetta per una vacanza all’insegna della natura, della tranquillità e del benessere.

Dai percorsi energetici ai giardini rigeneranti, dal Sentiero delle Erbe a quello della Forza, sono tantissime le attività per chi vuole ritrovare un contatto sincero con la natura e ricaricare le pile.

Il mondo delle erbe aromatiche nel Kufsteinerland

Nel Kufsteinerland esistono diversi giardini con protagoniste le erbe aromatiche, officinali e medicinali. Ogni giardino è stato progettato a tema, sia esso ayurveda o la spirale della vita, e vanta centinaia di diverse specie di piante e varietà di erbe.

Per tutta estate, gli esperti accompagnano i turisti a scoprire il mondo delle erbe aromatiche: nei numerosi seminari e nei workshop i fitoterapisti e gli erboristi spiegano gli effetti delle singole piante usati per i prodotti alimentari ed i cosmetici; spesso si cucinano le erbe e si assaggiano le pietanze oppure si preparano delle creme e degli unguenti al 100% naturali.

I giardini delle erbe

Tra le mura vecchie di 800 anni della poderosa fortezza di Kufstein si nasconde il bellissimo giardino paesaggistico chiamato “Annabatterie”. Al suo interno è possibile trovare oltre 100 diversi tipi di erbe per la cucina e la medicina.

L’unico orto sospeso della regione è l’orto delle erbe officinali Kurzentrum Bad Häring, un “giardino del benessere” per rilassarsi e rigenerarsi, dove sedersi a riposare oppure percorrere il benefico circuito Kneipp a piedi scalzi. Il cuore di questo luogo sono le “Duft-Kräuterbeete”: qui si trovano diverse erbe medicinali e aromatiche, posizionate ad altezza uomo su delle terriere sospese, che danno ai visitatori una piacevole sensazione di benessere attraverso l’inalazione delle proprietà curative ed i profumi.

Un altro interessante giardino nel Kufsteinerland è quello delle erbe officinali situato sul pendio lungo Langkampfen: si tratta di un giardino progettato e creato da Christiane Wurzrainer e da sua sorella, un vero paradiso per tutti gli appassionati di piante ed erbe, punteggiato da vecchi innaffiatoi, vasi, pentole e ricco di erbe officinali, medicinali e selvatiche. Le oche rendono l’atmosfera ancora più bucolico. Le sorelle Wurzrainer creano anche cosmetici naturali e mostrano ai visitatori come produrre unguenti e creme.

Il giardino delle erbe officinali di Lindhof a Thiersee si trova presso una fattoria che porta la gastronomia e la territorialità a un livello superiore. Oltre alle verdure, alle uova e ai prodotti lattiero-caseari freschi, in cucina non mancano mai le erbe, che vengono coltivate in un giardino di erbe progettato secondo la filosofia dell’Ayurveda in chiave europea: la struttura a spirale del giardino indica la connessione tra il modo di vita indiano e quello tirolese. La conoscenza del potere curativo delle erbe viene tramandata grazie alle visite guidate attraverso il giardino delle erbe, ai laboratori e le lezioni di cucina.

Il mondo delle erbe Thierseetal, un luogo che costituisce il ponte tra l’uomo e la natura, è il regno della fitoterapeuta Christiane Kirchmair. Situato accanto al bosco di Hinterthiersee, questo magico giardino è caratterizzato da oltre 120 erbe diverse: si tratta di un luogo di salute accessibile al pubblico, dove entrare in contatto con le tante varietà di piante e conoscere il fascino delle rose, il profumo della lavanda, la benedizione del malva, l’angelica e le numerose erbe officinali. Durante le visite guidate vengono illustrate le proprietà curative delle piante, il loro utilizzo come erba officinale o quello nell’industria cosmetica.

Il Giardino delle erbe officinali della malga alpina Aschinger Alm Ebbs sorge in posizione privilegiata a 1000 metri di altezza, sotto le protettive pareti dello “Zahmen Kaiser. In questo luogo così speciale è stata creata una spirale con tantissime erbe officinali, selezionate in base alle necessità della tipica cucina tirolese. Si va dalle tradizionali erbe officinali tradizionali come l’artemisia comune, l’origano (maggiorana selvatica) e il timo, a una grande selezione di piante medicinali come l’enula campana, il leonurus, il sinfito, la betonica comune. Molte delle erbe officinali stimolano il nostro metabolismo così come pure la nostra digestione, in modo tale da apportare un grande beneficio al palato ma soprattutto alla nostra salute. Da qui parte un percorso circolare della durata di circa 40 minuti, dove è possibile osservare tantissime erbe medicinali.

Per maggiori informazioni sulla regione Kufsteinerland: www.kufstein.com