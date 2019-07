La Barbagia vista da Grimaldi Lines

Grimaldi Lines vi porta alla scoperta della Sardegna più autentica e sconosciuta, lontano dai circuiti turistici tradizionali. La compagnia di navigazione ha infatti rinnovato anche quest’anno la partnership con gli organizzatori della manifestazione Autunno in Barbagia, lanciando l’omonima promozione e distribuendo a bordo delle proprie navi il programma aggiornato con tutti gli appuntamenti.

Alla 23esima edizione di Autunno in Barbagia – organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’Azienda Speciale ASPEN – hanno aderito ben 32 località dell’entroterra sardo: ogni week-end, a turno, i paesi apriranno le porte ai visitatori per raccontare la loro storia, la loro cultura e le antiche tradizioni dell’isola, con numerosi appuntamenti dedicati all’artigianato, al folklore e alle specialità culinarie locali.

Accoglieranno i numerosi visitatori i paesi dei centenari come Ovodda (15-16 dicembre) e Tiana (10-11 novembre), quelli famosi per il buon vino come Atzara (17-18 novembre), Sorgono (20-22 ottobre) e Oliena (8-9 settembre), le località di montagna come Fonni (8-9 dicembre), Desulo (27-28 ottobre) e Tonara (29-30 settembre) e quelle famose per le castagne, come Aritzo (27-28 ottobre) e Belvì (20-21 ottobre); non mancheranno all’appuntamento i paesi più famosi come Mamoiada (1-4 novembre) e Orgosolo (13-14 ottobre) e quelli dalle aree archeologiche più importanti come Bitti (1-2 settembre) e Teti (1-2 dicembre); i paesi museo come Orani (22-23 settembre) e persino grandi città come Nuoro (10-11 novembre); Dorgali (15-16 settembre) situato quasi sul mare, il paese fantasma Lollove (13-14 ottobre) e tanti altri ancora.

L’offerta di Grimaldi Lines prevede uno sconto del 20% (diritti fissi esclusi) per partenze da Livorno e Civitavecchia per Olbia effettuati esclusivamente dal giovedì al lunedì; in occasione delle manifestazioni di Desulo e Mamoiada che si terranno dal 01 al 04 novembre, lo sconto si applicherà eccezionalmente anche mercoledì 31 ottobre.

La promozione è disponibile già dal 23 luglio e da allora ha ottenuto un ottimo riscontro con numerose prenotazioni: per la tratta Livorno-Olbia si applica alle partenze fino al 17 dicembre 2019 mentre per la tratta Civitavecchia-Olbia alle partenze fino al 30 settembre 2019.

Lo sconto del 20% è applicabile a passaggio nave, supplementi sistemazione e veicoli al seguito, esclusi i diritti fissi. La promozione è cumulabile con le convenzioni e con le altre offerte valide al momento della prenotazione, inclusa “Sardi Doc”, dedicata ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna, a cui viene garantito tutto l’anno un prezzo, non solo conveniente, ma anche flessibile in termini di cambi e cancellazioni.