La calda atmosfera dei mercatini di Natale in Irlanda

L’atmosfera natalizia non può prescindere dai numerosi mercatini di Natale che si svolgono da Belfast a Cork, da Dublino a Galway. Trovare il regalo di Natale perfetto è facile al Dublin Flea Christmas Market (dal 6 al 9 e dal 13 al 16 dicembre) con oltre 280 bancarelle, dove i migliori e emergenti designer, artigiani, artisti e collezionisti irlandesi ,mettono in mostra le loro opere. È un magico paese delle meraviglie che presenta artigianato locale, gioielli, moda, arredamento, cosmetici, oggetti per la casa, antiquariato, oggetti da collezione e favolosi prodotti alimentari artigianali, come i lussuosi accessori di lino irlandesi by Kathryn Davey, tinti naturalmente arte il pluripremiato formaggio Corleggy a base di latte crudo, le lozioni Herbalist di Dublino, una combinazione segreta di acque floreali e burro naturale.

A Belfast il mercatino di Natale ha un’atmosfera più internazionale (17 novembre – 22 dicembre) con piatti, bevande e artigianato da tutta Europa. Si può godere di un caldissimo bicchiere di Glühwein caldo, mangiare un arrosto di maiale, assaggiare cioccolatini belgi, baklava, crepes e formaggi speciali, passeggiare tra le bancarelle colorate piene di regali unici fatti a mano.

La celebrazione del Natale a Cork, giustamente chiamata GLOW, illumina la Grand Parade della città con musica e bancarelle di raffinati prodotti alimentari, mentre gli elfi di Babbo Natale possono essere avvistati nel suo laboratorio al Bishop Lucey Park. Durante i quattro fine settimana prima di Natale, GLOW diffonde allegria natalizia in tutta la città e offre la grande opportunità di assaporare le rinomate specialità culinarie di Cork. Non sono solo i regali e i prodotti natalizi a rendere così attraenti i mercati irlandesi. Musica, luna park, teatro di strada attirano migliaia di persone nelle strade per immergersi nella vibrante e conviviale atmosfera.

Al Continental Christmas Market di Galway (16 novembre – 22 dicembre), giostre, concerti di musica dal vivo, spettacoli di burattini, cantastorie, ed eventi speciali si fondono per dar vita ad un allegro sottofondo agli amanti dello shopping e ai buongustai che assaggiano le delizie delle bancarelle di Eyre Square.

Anche la città medievale di Waterford diventa un magico mondo natalizio per grandi e piccini con Winterval (17 novembre – 23 dicembre). Spettacoli di luci, giostre e Winterval on Ice (la pista su ghiaccio), insieme a gite in carrozza, fanno da cornice alle baite di legno, splendidamente decorate, che offrono cibo e vendono artigianato e decorazioni di altissima qualità.

E infine, ma non per importanza, merita di essere segnalato anche il famoso Milk Market di Limerick, vero e proprio scrigno che tutto l’anno offre il miglior cibo artigianale locale. In occasione del Natale, viene allestita anche una fiera dell’artigianato con esibizioni musicali e uno speciale mercato delle opere realizzate dagli studenti in occasione dei due fine settimana che precedono il Natale.