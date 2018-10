La Milano in bici: Gravel Roads e Vigorelli-Ghisallo

È il sogno di un week-end di mezzo autunno che si concretizza, è uno straordinario esempio di comunità cittadina che si aggrega attorno alla bicicletta, è un lungo elenco di nomi e luoghi che sono il passato, il presente e il futuro del ciclismo milanese.

Stiamo parlando di due eventi che si svolgeranno l’ultimo weekend di ottobre, il fine settimana in cui tra castagne, nebbiolina e sole radente, si ritorna dall’ora legale a quella solare: una pedalata sui Navigli inaspettati e una corsa non competitiva dal Vigorelli al Ghisallo. È il fine settimana di una kermesse ciclistica milanese nata, quasi per caso, lo scorso anno quando, nello stesso weekend, i ciclisti milanesi e non solo, si sono trovati a pedalare tra i Navigli e il Parco del Ticino, tra il Vigorelli e il Ghisallo. Quest’anno si replica.

Caratteristica distintiva di questi due eventi sono i territori, tutto il meglio che il ciclismo può offrire a poche pedalate da Milano, e le realtà coinvolte, tutte da tempo attive per la promozione dell’uso della bici in ambito sportivo, amatoriale, cicloturistico e per la mobilità urbana. A Milano c’è una grande voglia di bicicletta, in tutte le stagioni dell’anno, ci sono negozi e realtà commerciali, associazioni, gruppi che organizzano eventi e occasioni di scoperta del territorio, ci sono tanti modi di andare in bicicletta. Questo weekend di fine ottobre è aperto a tutti, con percorsi che vanno bene sia per chi cerca una sfida sia per chi ha voglia di pedalare in compagnia.

Milano Gravel Roads

Sabato 27 ottobre

Una bella e impegnativa sfida ciclistica sul più lungo dei percorsi MILANO GRAVEL ROADS, tra Milano, Novara e Pavia. Nell’ultimo giorno di ora legale: 7:30 ritrovo alla Canottieri San Cristoforo. Direzione: Navigli e Parco del Ticino. Due percorsi:Navigli king-size: 160 km con oltre 100 km di sterrato; Navigli gravel-approach: 100 km, 40% sterrato e 60% asfalto. Organizzazione: Turbolento Thinkbike SSD. Con la partecipazione di Bici&Radici, Rossignoli, La Stazione delle Biciclette e il supporto di Enervit, Cinelli, Sportful, Cyclist, FunactiveTours, Regione Lombardia. Informazioni e iscrizioni: www.turbolento.net

Vigorelli – Ghisallo

Domenica 28 ottobre

Comitato Velodromo Vigorelli, Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, Upcycle – Milano Bike Café, con il supporto di Titici e la collaborazione di Faema, promuovono la classica di fine stagione che unisce i due monumenti del ciclismo italiano, dal Velodromo Vigorelli al Ghisallo. Ore 8.00: ritrovo al Velodromo Vigorelli, colazione per gli iscritti e partenza (ore 9.00) alla guida del campione Paolo Bettini. Due percorsi:base: 73 km, attraverso le colline brianzole e arrivo al Ghisallo dal lato sud (Canzo/Asso); lungo: 90 km, con passaggio per Valbrona e arrivo da nord percorrendo la classica salita da Bellagio. Pranzo e visita al Museo del Ciclismo, ritorno a Milano in bici o in treno. Organizzazione: Comitato Velodromo Vigorelli ASD, Upcycle Milano Bike Café, Museo del Ciclismo Ghisallo. Informazioni e iscrizioni: www.vigorelli.eu